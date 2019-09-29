Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sarı kırmızılılar A Grubu'ndaki ikinci maçına PSG ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.



GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Fransa temsilcisi Paris Saint- Germain ile 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY PSG MAÇI DETAYLARI

Katarlılar tarafından satın alındıktan sonra Fransa Ligue 1'e ambargo koyan Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıya bir türlü ulaşamadı.

1994/95 sezonunda yarı final gören Fransız ekibi, 2012/2013'ten beri bütün sezonlarda gruptan çıkmayı başarırken 4 kez çeyrek final, 3 kez de son 16 turunda turnuvaya veda etti.

Maçlarını 50 bin kişi kapasiteli Parc des Princes'te oynayan Paris Saint-Germain kadrosunda önemli yıldızları barındırıyor.

Alman teknik adam Thomas Tuchel'in çalıştırdığı kırmızı-lacivertli takımda en dikkat çeken isimler Kylian Mbappe ve Neymar...

PSG'de şu an en önemli gündem maddesi Neymar! Brezilyalı yıldızın transfer sezonu sonuna kadar Barcelona ya da Real Madrid'e gidebileceği konuşuluyor.

Ligde son 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaşan ekip, 95/96 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmıştı.

Paris Saint-Germain, daha önce 96/97 ve 2000/2001'de Galatasaray'la karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelelerde 2 takım da 2'şer galibiyet aldı.

PSG, 97/98'de Beşiktaş (3-1/1-2) ve 2008/2009'da ise Kayserispor'la (1-2/0-0) mücadele etmişti.