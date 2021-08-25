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Galatasaray, Randers karşısında tur peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka'nın Randers ekibini konuk edecek. Galatasaray'da Marcao, Cicaldau, Nelsson, Oğulcan Çağlayan ile Arda Turan, karşılaşmada forma giyemeyecek

Galatasaray Randers karşısında tur peşinde
AA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka'nın Randers ekibini ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.

Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine yarın üstünlük sağlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.

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