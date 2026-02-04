Galatasaray Renato Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
Galatasaray, Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki orta saha Renato Nhaga transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Gine-Bissau'lu oyuncu için Portekiz ekibine 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Renato Nhaga, sağlık kontrolünden geçmek ve sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
Galatasaray, Noa Lang ve Asprilla'nın ardından Renato Nhaga transferinde de mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki orta saha için Casa Pia'yla anlaşma sağladı.
Gine-Bissau'lu oyuncunun bonservis bedelinin ise 6,5 milyon Euro seviyesinde olacağı öğrenildi.
İSTANBUL'A GELDİ!
Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Nhaga'yı taşıyan uçak saat 15.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Renato Nhaga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Nhaga son Porto maçının kadrosuna yer almadı.