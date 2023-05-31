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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider, kaç ön eleme oynayacak? Galatasaray’ın muhtemel Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler?

Spor Toto Süper Lig’de bitime 2 hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. 23. Şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi planlarını yapmaya başladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına geçebilmek için ön eleme maçları oynayacak. Peki, Galatasaray kaç ön eleme oynayacak, muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar…

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  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider, kaç ön eleme oynayacak? Galatasaray’ın muhtemel Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler?

    Galatasaray Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. En son 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Liginde mücadele eden Galatasaray, grup aşamasına katılmak için 2 ön eleme oynaması gerekiyor. Peki, Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri…
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider, kaç ön eleme oynayacak? Galatasaray’ın muhtemel Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler?

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce forma giymiş Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'nın yanı sıra Albert Riera yönetimindeki Olimpija, Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasında. Bunların yanı sıra;
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider, kaç ön eleme oynayacak? Galatasaray’ın muhtemel Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler?

    İsrail'den Maccabi Haifa, İsveç'ten Hacken, Azerbaycan'dan Karabağ, Macaristan'dan Ferençvaros, Polonya'dan Rakow Czestochowa, Kazakistan'dan Astana, Slovakya'dan Slovan Bratislava, Belarus'tan BATE Borisov, Litvanya'dan Zalgiris ve Moldova'dan Sheriff, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider, kaç ön eleme oynayacak? Galatasaray’ın muhtemel Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler?

    GALATASARAY ÖN ELEME MAÇLARINI NE ZAMAN OYNAYACAK?

    Süper Lig şampiyonu Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ilk olarak 25-26 Temmuz'da sahaya çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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