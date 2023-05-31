Galatasaray Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. En son 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Liginde mücadele eden Galatasaray, grup aşamasına katılmak için 2 ön eleme oynaması gerekiyor. Peki, Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler, maçlar ne zaman oynanacak? İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri…