Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 29 maça çıktı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 29 lig maçının 24'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.

BU SEZON 2. KEZ 6 GOL

Galatasaray, bu sezon ikinci kez bir lig maçında rakip filelere 6 gol gönderdi. Ligin 3. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçti.

LİGDE 5 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 5 maç sonra kalesini gole kapattı. Ligde son olarak 12. haftada 3-0 kazandığı İstikbal Mobilya Kayserispor maçında kalesinde gol görmeyen Galatasaray, sonrasındaki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında rakiplerinin gol bulmasını önleyemedi.