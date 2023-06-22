Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlamak üzere. Sarı kırmızılıların ilk etap kampına ilişkin ayrıntılar belli olmuş durumda. İşte, hem yeni sezon hazırlıklarının ayrıntıları hem de Cimbom'un Şampiyonlar Ligi yolu...