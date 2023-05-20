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Galatasaray - Sivasspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig lideri Galatasaray, 35. haftada ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geçti. Sar-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray - Sivasspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, kritik maçtan 2-0 galip ayrılarak 23. lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

GALİBİYET GOLLERİ ICARDI'DEN!

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri son haftaların formda ismi Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli yıldız 13 ve 63. dakikalarda fileleri havalandırarak Cimbom'u zafere taşırken, ligdeki toplam gol sayısını 19'a çıkardı.

ANKARAGÜCÜ'NÜ YENERSE ŞAMPİYON!

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 79'a çıkaran Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğu garantileyecek.

Düşme tehlikesi yaşayan Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrasında ceza sahasına ortalanan topa Leke James kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Boey'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte Icardi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

79´uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Kazımcan Karataş´ın kaleye gönderdiği top kaleci Ali Şaşal Vural´da kaldı.

Stat: Nef

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 66 Midtsjö), Rashica (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 74 Mata), Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk. 86 Gomis)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Camara, Hakan Arslan (Dk. 78 Mehmet Albayrak), Cofie, Robin Yalçın (Dk. 57 Keita), N'Jie (Dk. 46 Ahmed Musa), Gradel (Dk. 60 Emre Gökay), Caicedo (Dk. 46 Leke James)

Goller: Dk. 13 ve 63 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Mertens (Galatasaray)

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