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Portekiz pasaportu da olan ve daha önce Porto ve Nacional formalarını giyen Maicon'un, Sporting Lizbon ve Braga takımlarının radarında olduğu ortaya çıktı... 29 yaşındaki stoperi çok iyi tanıyan ve transferi için yarışa giren iki kulüpten Sporting'in 8 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkardığı öğrenilirken Braga'nın ise bütçeyi daha düşük tuttuğu belirtildi.