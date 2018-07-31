Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, transferi için bizzat teknik direktör Fatih Terim’in de devreye girdiği 22 yaşındaki futbolcunun yolunu gözlüyor. Portekizli yıldızın kiralanması konusunda kulübü Milan’la anlaşan Galatasaray Yönetimi, şimdi oyuncunun 3 milyon Euro’luk yıllık ücreti kabul etmesini bekliyor.
Kulüplerin anlaşması gereğince Milan’a büyük ihtimalle kiralama bedeli ödenmeyecek. Andre Silva’nın transferiyle beraber, Gomis endişesi de ortadan kalkmış olacak.
Kulüpten zamlı yeni mukavele bekleyen ve adı Arap kulüpleriyle anılan Fransız golcünün, takımdan ayrılma veya formdan düşme ihtimaline karşın, Andre Silva takviyesi çok önemli bir opsiyon olarak görülüyor.
AHMED MUSA AŞKI BİTMEDİ!
Andre Silva transferinin suya düşmesi ihtimaline karşın, Galatasaray’ın Ahmed Musa’ya olan ilgisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı 25 yaşındaki Nijeryalı forvet için, Leicester’a çok sayıda transfer teklifi geldiği belirtiliyor. Cim Bom, Silva ya da Musa’dan birini kadroya katabilmek adına yoğun mesai harcıyor.
TERİM, ANCELOTTI'Yİ ARADI!
Galatasaray, Ndiaye ve Emre Akbaba girişimlerinde aşama kaydedilememesi üzerine, Napoli'den Marko Rog'a yöneldi.
Sabah'ın haberine göre; 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu için bizzat Fatih Terim devreye girdi. Yakın dostu olan Napoli'nin hocası Ancelotti'yi arayan Terim, Rog'u kiralamak istediğini söyledi.
Ancelotti onay verince Terim bu kez de futbolcuyu ikna etmek için vatandaşı Slaven Bilic'e başvurdu.
Bilic de Rog'la görüşerek, bir sezon Galatasaray'la Devler Ligi'nde oynamasının kendisi için önemli bir aşama olabileceğini anlattı. Galatasaray şimdi Rog'un vereceği kararı bekliyor.
MAICON'A 8 MİLYON EURO!
Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan beri tartışılan isim olan ve elden çıkarılması gündeme gelen Maicon ile ilgili gelişme var. Mali açıdan sıkıntılı günler yaşayan ve her futbolcusu için gelecek teklife açık olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoper ile Portekiz'den ilgilenen kulüplerin olması üzerine sevinç yaşadı.
Portekiz pasaportu da olan ve daha önce Porto ve Nacional formalarını giyen Maicon'un, Sporting Lizbon ve Braga takımlarının radarında olduğu ortaya çıktı... 29 yaşındaki stoperi çok iyi tanıyan ve transferi için yarışa giren iki kulüpten Sporting'in 8 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkardığı öğrenilirken Braga'nın ise bütçeyi daha düşük tuttuğu belirtildi.
MAİCON GİDERSE BİR STOPER VE BİR GOLCÜ GELECEK
Öte yandan güçlü fiziği ile dikkat çeken ancak zaman zaman yaptığı kritik hatalarla geçen sezon sorun yaşatan Maicon'un Galatasaray'da yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Ancak yeni transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan yönetimin, resmi teklifin kulübe ulaşmasını bekledikleri ve bu süreçte Maicon'u ikna etmeyi planladıkları kaydedildi.
Geçen sezonun başında Sao Paulo'dan 7,5 milyon Euro'ya alınan Maicon'un satılması halinde Sarı-Kırmızılılar, düşük bütçeli bir stoper ve golcü transferi yapmayı hedefliyor.
ONYEKURU İÇİN KAVGA!
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; G.Saray’ın İngiltere kulübü Everton’dan 800 bin Euro karşılığında 1 yıllık kiraladığı Henry Onyekuru’ya Valencia’nın talip olması ortalığı karıştırdı.
Ada ekibine Onyekuru için teklif götüren İspanyollar, Nijeryalı kanat oyuncusunu bir an önce kadrolarına katmak istediğini de bildirdi. Bu teklifle kafası karışan Everton’un, Onyekuru’yu kiradan geri çağırma hakkı bulunuyor.
Ancak böyle bir durumda Galatasaray’a tazminat ödemesi gerekecek olan İngilizler’in, bunu da Valencia yönetimine bildirdikleri öğrenildi. Zaten transfer yapmakta güçlük çeken ve faydalı olabilecek bir oyuncuyu uygun maliyetle kadrosuna kattığını düşünen G.Saray cephesi ise gelişmeleri takip ediyor.
Onyekuru’nun kalmasını isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu transferin olursa gelecek yaz döneminde olabileceğini düşünürken oyuncunun aklını çelmeye çalışan Valencia yetkililerine tepki gösterdi.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR
Vatan'ın haberine göre; geçen sezona damga vuran Bafetimbi Gomis bu sezon öncesinde ise istekleri ile kulübün başını bir hayli ağrıttı. Menajeri Patrick Mendy kulüpten yeni bir anlaşma talep ederken Gomis'in yıllık 3 milyon 350 bin Euro olan kazancının da 5 milyon Euro seviyesine yükseltilmesini istedi.
Geçen sezon imza parası, şampiyonluk primi ve maç başına kazançları ile birlikte toplamda 6.4 milyon Euro'yu cebine koyan Fransız oyuncunun yeni sezonda da bu beklentiye girmesi hesapları bozdu.
"BU İŞİ KAPATIN"
İsviçre kampında yüzü hep asık olan ve bir türlü kendini futbola veremeyen Gomis'in durumunu konuşmak da G.Saray için öncelik haline geldi. Oyuncu satmadan kimseyi kadrosuna katması mümkün olmayan sarı-kırmızılılar oyuncunun menajeri Mendy'yi İstanbul'a çağırdı.
Sarı-kırmızılıların AEK ile Atina'da oynayacağı maç için kadroda yer alan Fransız oyuncunun son maçta bir kez daha durumunu inceleyecek olan Fatih Terim raporunu da verecek. Menajer Mendy ile G.Saray yönetimi arasındaki toplantı ise tam anlamıyla bir sinir harbi olacak.
Aslan bir kez daha Gomis'in ücretine zam yapılmayacağını vurgulayacak ve şu soruyu soracak: "Gomis'e teklif var mı yok mu? Eğer teklif varsa bize söyleyin ve kararımızı verelim. Eğer teklif yoksa bu olayı kapatın ve Gomis de futboluna baksın!"
O SÖZLER TRANSFERİ DURDURDU!
Hürriyet'in haberine göre Emre Akbaba için Alanyaspor'un 5 milyon Euro'luk ısrarı Galatasaray yönetimine geri adım attırdı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği orta saha oyuncusunun transferini şimdilik beklemeye aldı.
Futbolcu takasına yanaşmayıp 5 milyon Euro bonservis bedelinde ısrarcı olan Alanyaspor'un bu tavrı Galatasaray'ın görüşmeleri dondurmasına yol açtı. Takas önerisini reddeden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, "Galatasaray'ın teklifi komikti" şeklindeki sözleri de sarı kırmızılıların bu kararında önemli rol oynadı.
SÖZLEŞMESİ 1 YILLIK
Bu arada Galatasaray formasını giymek istediğini söyleyen Emre Akbaba'nın Alanyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da bitiyor. Milli futbolcu bu durumda 2018 Ocak ayında istediği kulüple görüşüp sözleşme imzalayabilecek.
KRİTİK TARİH 9 AĞUSTOS
Galatasaray, Badou Ndiaye ve Jason Denayer'in kiralanması için İngiltere'de transfer tahtasının kapanacağı gün olan 9 Ağustos'u bekliyor. Kiralama istekleri Stoke City ve Manchester City duvarına çarpan sarı-kırmızılı yönetim, iki oyuncuyla ilgili transfer haberlerini büyük bir ilgi ve biraz da endişe ile takip ediyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Türkiye'de yaz transfer sezonunun 31 Ağustos'ta kapanacak olmasını fırsata çevirmek isteyen Cimbom, 9 Ağustos'tan sonra iki yıldızı düşündüğü rakamlarda kadrosuna katmayı hedefliyor.
Galatasaray, Jason Denayer için Manchester City'e geçen yılki gibi kiralama bedeli olarak 550 bin Euro önerdi. Oyuncuya da sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yine 1.4 milyon euro ödenecek. Badou Ndiaye'ye ise geçmişte kazandığı gibi 2.75 milyon euro yıllık ücret teklif eden sarı-kırmızılı ekip, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği oyuncu için Stoke City'ye de 1.5 milyon euro vermeye hazır.
9 Ağustos'tan sonra bu tekliflerini bir kez daha hatırlatacak olan yönetim, bu kez İngilizlerden olumlu yanıt almayı umuyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Jason Denayer, yeniden Galatasaray formasını giymek için elinden geleni yapıyor. Galatasaray dışındaki teklifleri kabul etmeyeceğini Manchester City yönetimine bildiren 23 yaşındaki stoper, sosyal medyadan Aslan paylaşımlarıyla da gönlünün İstanbul'dan yana olduğunu açık açık gösteriyor.
İSPANYA'DAN ENES SÜRPRİZİ!
Bir dönem Galatasaray ile adı geçen Enes Ünal yeniden gündemde... İspanyol Levante gazetesi, Bacca'nın kiralanmasından sonra Villareal'in forvet hattının netleşeceğini yazdı.
Bacca'nın dönüşü ile Enes'in, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takıma gideceği iddia edildi. Takım ismi verilmezken Galatasaray iddiaları ortaya atıldı. Ancak Cimbom'un önceliği Andre Silva'ya vermiş durumda... (Fotomaç)
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