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Galatasaray, St. Johnstone'a konuk olacak

Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Avrupa kupalarında 292. kez sahne alacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bu kulvarda 85. maçına çıkacak

Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak.

Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan naklen yayımlanacak.

İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.

Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımda lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 292. RANDEVU

Galatasaray, yarın Avrupa kupalarında 292. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 386 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 439 gole engel olamadı.

TERİM YÖNETİMİNDE 85. MAÇ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 127 gol gördü.

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