Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak

7 Şurada Paylaş!









Bu sezon 6 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız santrfor, tamamında skoru değiştirdiği son 4 müsabakada 5 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da bu sezon yapılan 8 resmi müsabakada ayrıca Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Angelino, Kerem Aktürkoğlu ve Fredrik Midtsjö birer kez fileleri havalandırdı.