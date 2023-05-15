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Galatasaray, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak
AA

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

İstanbulspor ise ligde oynadığı 31 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 16'sında mağlup oldu. 35 puanı bulunan sarı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

SACHO BOEY CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Sacha Boey, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda ligin 35. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.

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