Turu geçmek istediklerini söyleyen Buruk, "Birinci maç öncesinde sahasında etkili bir takım olduğunu, uzun süredir bir arada oynamış teknik heyetiyle birlikte bir takım olduğunu söylemiştik. İlk maçta bunu net bir şekilde gördük. İlk maçta olumlu, olumsuz şeyler vardı. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Taraftarımız her oynadığımız maçta büyük destek verdi. Şampiyonlar Ligi’ne girmek istiyoruz. Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sene şampiyonluk hedefi vardı, bunu başardık. Şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne girmek. Şampiyon olmak ne kadar değerliyse, Şampiyonlar Ligi’ne girmek de değerli. İlk maçın sonucuna bakmadan, kendi adımıza doğruları yapıp, takım olarak daha iyisini ortaya koyup, maçı kazanıp, turu geçmek istiyoruz. Ülke puanı için de önemli ve değerli bir maç. Yarın maksimumuzu verip, maç sonunda taraftarımızla birlikte inşallah Şampiyonlar Ligi’ne gidişi kutlarız" şeklinde konuştu.

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"AVANTAJIMIZI KULLANACAĞIZ"

Molde’yi ilk maça göre daha iyi tanıdıklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Torreira döndü, Tete’nin daha hazır hale gelmesi, bu anlamda daha güçlü daha dolu bir kadro ile yer alacağız. Yunus ayrıldı. Onun dışında daha güçlü bir şekildeyiz. Kendi sahamızdayız. Daha agresif olmak istiyoruz. İlk maçta geçişlerde rakibimize birçok pozisyon verdik. Kaybettiğimiz toplarda rakibimiz daha etkiliydi. Bize göre daha çok maç oynamış bir takım. Biz de Avrupa’da 6, ligde 2 maç oynadık. Avantajımız var. Bunu da kullanacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Bu avantajı kullanacağız. Asıl olarak gerçek oyunumuzu sahaya koymak. Rakibimizin de çok etkili hücumları var. Kanatları çok etkili bir şekilde kullandılar. Daha sert, daha dirençli daha çok topa sahip olan, top rakipteyken daha agresif olan bir takım olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.