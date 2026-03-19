        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Dünyanın en kötü hakemi yönetti! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Dünyanın en kötü hakemi yönetti!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, mücadelenin hakemi Pawel Raczkowski'yi eleştirdi. Buruk, "Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti" dedi. Liverpool'un galibiyeti hak ettiğini de belirten tecrübeli teknik adam, "Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak da kazanmayı hak etmedik" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 01:47 Güncelleme:
        "Dünyanın en kötü hakemi yönetti!"

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 yenilip elendikleri maçının ardından konuştu.

        "LANG'IN PARMAĞINDA CİDDİ BİR YARALANMA VAR"

        İlk olarak maçta parmağından sakatlanan Noa Lang'ın durumuyla ilgili bilgi veren Buruk, "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var." ifadesini kullandı.

        Sakatlanan Szymon Marciniak'ın yerine maçı yöneten dördüncü hakem Pawel Raczkowski'den de şikayetçi olan tecrübeli teknik adam, "Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti" dedi.

        "LIVERPOOL NET BİR ŞEKİLDE HAK ETTİ"

        Okan Buruk, mücadeleyle ilgili değerlendirmesinde ise "Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti. Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm."

        Okan Buruk sözlerini şöyle noktaladı:

        "Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımızı tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim."

