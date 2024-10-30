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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Tottenham maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? GS maçı Avrupa Ligi fikstürü

        Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, zorlu Tottenham maçını puan yada puanlar alarak tamamlamak istiyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken Galatasaray - Tottenham maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında araştırmalar başladı. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detalyar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:37
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        UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiltere’nin Premir Lig ekiplerinden Tottenham’ı konuk edecek. Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Cimbom, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Okan Buruk’un kadro tercihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Galatasaray - Tottenham maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

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        GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham’ı konuk ediyor.

        Galatasaray Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü RAMS Park’ta oynanacak. Zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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        GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray Tottenham maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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        GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

        Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

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        GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        7 Kasım | Galatasaray - Tottenham

        29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray

        12 Aralık | Malmö - Galatasaray

        21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev

        30 Ocak | Ajax - Galatasaray

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        GALATASARAY HİÇ KAYBETMEDİ!

        UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, topladığı 7 puanla 5. sırada yer alıyor.

        Grubun ilk maçında PAOK'u sahasında 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ikinci maçında Rigas Skola deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

        Üçüncü hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk eden Cimbom, 3-0 öne geçtiği maçta 4-3'lük skorla sahadan galibiyet ile ayrılarak puanını 7'ye çıkardı.

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        TOTTENHAM 3'TE 3 YAPTI!

        UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazanan Tottenham, topladığı 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

        İlk maçında Karabağ'ı 3-0, ikinci maçında Ferencvaros'u 2-1 yenen İngiliz ekibi, son maçında AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup etti.

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