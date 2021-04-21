Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? GS TS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'le

Galatasaray Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Çarşamba saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel.

Trabzonspor : Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.