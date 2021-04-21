Galatasaray Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Çarşamba saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda?
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel.
Trabzonspor : Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
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