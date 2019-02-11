10 | 17

Trabzonspor’un penaltı beklediği pozisyonda Marcao’nun Ekuban’ın ayağına bir teması var. Ben ‘penaltı değil’ derken, bir başkası ‘penaltı’ diyebilir. Ancak aynı hakem aynı maç içinde standart kararlar vermek zorundadır. Onyekuru’nun ayağına olan teması penaltı için yeterli gören hakemin, burada da penaltı kararı vermesini beklerdim.