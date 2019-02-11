Erman Toroğlu: Nagatomo'nun küfürü, Diagne'nin ikinci sarısı, Marcao'nun Ekuban'a yaptığı penaltıyı görmeyen bir hakem sahada. Bu maçta ne taktik konuşulur, ne teknik! Tek kelime var söylenecek o da şudur; Ohaaa!!!
Ayağa basılan pozisyonda VAR'a gidip, izleyip penaltı vermiyorsun. Ben sizden şüphelenirim. Neden biliyor musunuz? Acaba organize bir işe mi girdiniz? Çünkü organize işler insanları şişler! Bakınız… Maçı yazalım, futbol yazalım dedik. Nereye geldik?.
Galatasaray'ın galibiyetine büyük bir gölge düştü. Merak ediyorum bundan sonra aleyhlerine olan bir-iki pozisyonda ne diyecekler acaba!
Ahmet Çakar: İlk penaltıda ofsayt var mı, yok mu tartışılır. Bilgisayar 'ofsayt yok' dedi, inandık ama penaltı yanlış karar. Onyekuru kaleci Arda'nın uzanmış ayağına kendine takıyor.
Nagatomo'nun aleyhine çaldığı bir faulden sonra yüzüne karşı defalarca 'f..k off diyen Nagatomo, oyundan atılmıyor.
Öztürk'e bu da yetmiyor. Sarı kartlı Diagne'ye ilk yarının son dakikasında dünyanın her futbol kültüründe net sarı kart içeren bu arkadan müdahalede sarı kart vermiyor.
Yine ikinci yarı Galatasaray defans oyuncusu ceza alanında Ekuban'ın ayağına basıyor. VAR odası 'seyret' diyor, hakem buna da penaltıyı vermiyor.
Trabzonspor katledildi. Sonuç olarak Türk hakemleri VAR'ın da içine ettiler, Türk futbolunun da...
Deniz Çoban: Onyekuru’nun yerde kaldığı pozisyondaki penaltı düdüğüne katılmıyorum. Onyekuru rahat bir şekilde gol vuruşunu yapıyor, açıyı kapatmak için çıkan Arda’nın ona bir müdahalesi yok..
Trabzonspor’un penaltı beklediği pozisyonda Marcao’nun Ekuban’ın ayağına bir teması var. Ben ‘penaltı değil’ derken, bir başkası ‘penaltı’ diyebilir. Ancak aynı hakem aynı maç içinde standart kararlar vermek zorundadır. Onyekuru’nun ayağına olan teması penaltı için yeterli gören hakemin, burada da penaltı kararı vermesini beklerdim.
“Diagne ikinci sarı kartı görmedi” diyenlere katılmıyorum. Rodallega, Sadece önünde birkaç metre boş alan olması, sarı kart için yeterli olamaz.
Ömer Üründül: Hakem Ümit Öztürk'ün yüreği ne yazık ki Diagne'ye ikinci sarıyı çıkarmaya yetmedi. Galatasaray lehine verdiği penaltı tartışılır ama Trabzonspor lehine de gerçek penaltıyı veremedi.
Levent Tüzemen: Ümit Öztürk'ün Marcao'nun Ekuban'a yaptığı faul pozisyonu nda net penaltıyı vermemesi akıllara ziyandı.
Diagne'nin attığı gol öncesi gece boyunca mükemmel oynayan genç kaleci Arda'nın şanssızlığıydı. Çünkü Arda'nın kayarken sağ ayağı koşu halindeki Onyekuru'nun ayağına temas ediyor. Pozisyon net penaltıydı.
Ancak kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak adına VAR'da görev yapan Bülent Yıldırım, "Penaltı doğru" dese bile hakem Öztürk ekrana gelip pozisyonu süzüp karar verse daha doğru olurdu.
Serdar Ali Çelikler: Yusuf Namoğlu MHK'sı sadece futbol dünyası açısından değil; toplumsal açıdan da çok tehlikeli olmaya başladı. Bu kurum ya değiştirilmeli ya değiştirilmelidir.. Bu aynı zamanda bir gerekliliktir.
Ercan Taner: Ümit Öztürk, FIFA kokartı taktı, ama daha gitmesi gereken çok mesafesi var. En büyük problemi, çabuk türbülansa yakalanan acemi pilot gibi olması...
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