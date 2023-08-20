Galatasaray - Trabzonspor maçında tartışılan pozisyonlar!

Maçın orta hakemi Attila Karaoğlan ve VAR hakemi Alper Ulusoy golü geçerli saydı.

Öte yandan Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta iki pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın 20. dakikasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonra sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam ettirdi.

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61. dakikada ise Galatasaraylı Dries Mertens, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Attila Karaoğlan oyunun devam etmesini istedi. Okan Buruk ve taraftarlar, bu pozisyonda da hakeme tepki gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)