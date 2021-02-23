Belhanda belirsizliği

Galatasaray gelecek yaz yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmayı planlıyor. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; bu kapsamda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'ya yıllık 1 milyon 750 bin Euro teklif edildi. Bonuslarla birlikte yaklaşık 3.5 milyon Euro alan ve pandemi döneminde maaş indirimini kabul etmeyen Faslı oyuncu teklifi az buldu. Yönetim bu rakamın üzerine çıkmayı düşünmüyor.

Belhanda teknik direktör Fatih Terim'in de gözünden düştü. Kasımpaşa maçında ikinci yarı oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında da süre alamadı. Belhanda yıllık 1 milyon 750 bin euro'luk teklifi kabul etmezse, sezon sonu yollar ayrılacak.

Bu sezon 26 maçta forma giyen Belhanda 8 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

SALİH UÇAN SESLERİ

Galatasaray gelecek yaz Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamasında önceliğinin Belhanda'dan 4 yaş daha genç olan Salih Uçan olduğu öğrenildi. Ara transfer döneminde takımı gençleştirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde de bu plan dahilinde ilerleyecek.