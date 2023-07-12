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        Galatasaray transfer haberleri: Bombalar bir bir patlıyor!

        Angelino transferini resmen açıklayan Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor. Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar orta sahaya iki, santrfora ise bir takviye daha yapmayı planlıyor! Galatasaray orta sahada Leandro Paredes ve Kerem Demirbay, santrforda ise Cedric Bakambu ile ilgileniyor. İşte Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 18:50
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        Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi... 26 Temmuz'da bu sezonki ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda çıkacak sarı kırmızılılar, kadrosuna katmayı planladığı oyuncuları bir bir açıklamaya hazırlanıyor...

         

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        Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardı'nin transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve Arjantinli oyuncuyla anlaşma sağlayan Galatasaray, 30 yaşındaki yıldıza önümüzdeki günlerde resmen sarı kırmızılı formayı giydirmenin hazırlıklarını yürütüyor... 

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        ANGELINO GELDİ

        Galatasaray, Icardı'nin yanı sıra sol bek pozisyonunu da Angelino transferiyle güçlendirdi.

         

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        Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da geçiren ve bonservisi RB Leipzig'de bulunan İspanyol futbolcu bugün İstanbul'a geldi. İspanyol yıldız sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak...

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        Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunu satın alma maddesiyle kiralık olarak renklerine bağladı... 

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        Galatasaray'ın transfer hedefinde bulunan bir diğer isimse; Leandro Paredes... 

         

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        2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan 29 yaşındaki futbolcu için, kulübü Paris Saint-Germaın ile anlaşma sağlandı... 

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        Tecrübeli orta saha oyuncusuna ilettiği tekliften olumlu yanıt alan sarı kırmızılılar, transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturmayı planlıyor...

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        Sarı kırmızılıların ilgilendiği bir diğer futbolcuysa Kerem Demirbay... 

         

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        Alt yaş kategorilerinde Türk Milli Takımı'nın formasını terleten, A milli seviyesinde ise Almanya'yı tercih eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor... 

         

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        Sarı kırmızılılar, Almanya'da daha önce Hamburg, Kaiserslautern ve Hoffenheim takımlarında forma giyen futbolcuyu kadrosuna katarak orta sahasına tecrübeli futbolcu takviyesi yapma amacında...

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        Galatasaray'ın transfer gündemindeki oyunculardan bir diğeri; Cedric Bakambu... 

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        2014-2015 sezonunda Bursaspor formasını giyen Demokratik Kongolu forvet, kariyerini daha sonra Villarreal, Beijing Guoan, Marsilya ve Olimpıakos'ta sürdürdü... 

         

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        Geçtiğimiz ay Dubai ekiplerinden Al Nasr ile iki yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcunun ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaktan vazgeçtiği ve bu nedenle yeni bir transfere sıcak baktığı ifade ediliyor...

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        Transferde hızlı günler geçiren Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Eleme Turu karşılaşmasına kadar, kadrosunu daha da güçlendirmesi bekleniyor...

         

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