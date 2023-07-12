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Geçtiğimiz ay Dubai ekiplerinden Al Nasr ile iki yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcunun ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaktan vazgeçtiği ve bu nedenle yeni bir transfere sıcak baktığı ifade ediliyor...