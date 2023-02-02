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Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

Süper Lig lideri Galatasaray, 22. haftada ağırladığı Ümraniyespor'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi. İşte Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları...

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  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray resmen sırat köprüsünden geçti. Okan Buruk'un Giresun'daki kadroyu bozması ilk yarı G.Saray'ın başını ağrıttığı gibi soyunma odasına yenik girmesine neden oldu. Rashica'yı oynatma uğruna sol beke Emre'yi koyup Dubois ile Barış'ı kulübede oturtması G.Saray'ın sol tarafının felç olmasına neden oldu. Geraldo'yu scoutlar izleseydi, herhalde Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer ederlerdi. Angolalı, Emre'nin başını çalımlarla döndürdü. G.Saray kalesinde Ümraniye'nin gollük pozisyonlar bulmasını sağladı. Emre'nin kötü oyunu, Rashica'nın etkisizliği takıma olumsuz olarak yansıdı. Buruk'un, 25'te Emre ve Rashica'yı oyundan almaması çok büyük hataydı.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Büyük hocalar kritik zamanlarda büyük kararlar vererek ön plana çıkar. İkinci yarıya Yunus ve Dubois ile başlamak, Rashica ile Emre'yi çıkarmak Okan hocanın geç de olsa doğru hamlesiydi. Bu değişim, G.Saray'ın pas oyununa olumlu yansıdı ve Ümraniye kalesinde müthiş pozisyonlar bulmasına neden oldu. Abdülkerim akıllı bir gole imza atarken, Icardi'nin golünde de yaptığı ortada topu Arjantinli'nin kafasına oturttu. Ama sahada Torreira diye bir adamı hayranlıkla izledik. Herkesin açığını kapattı. Tüm ikili mücadeleleri kazandı, müthiş toplar çaldı. G.Saray'ın isyankarıydı…
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Maç sonu, tribünlerin üçlü çektirmek için Lucas Torreira'yı çağırması, sahada kimin ne kadar etkili oynadığının ödülüydü. Icardi, panenka penaltısının dışında mükemmel bir kafa golü attı. G.Saraylı oyuncular, yaptıkları muhteşem dönüşle psikolojik olarak güçlendi ve öz güvenlerinin darbe almasına izin vermedi. Ümraniye'ye karşı kaybedilecek puan veya puanlar, G.Saray'a şampiyonluk yarışında ciddi çelme olurdu. Hakem Cihan Aydın'ı kutluyorum, yine mükemmel maç yönetti. Pozisyonlara yakındı. Şüpheli pozisyonların hepsinde VAR'la konuştu.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Erman Toroğlu (Fotomaç): Maç başlıyor Galatasaraylı futbolcular çok rahatlar.. Bu seyircini önünde "Biz Ümraniye'yi yeneriz havasındalar, hem de rahat yeneriz havasındalar." Aradan bir yarım saat geçiyor Ümraniye Galatasaray'ı hani halıyı ipe asarsın da sopayla döversin ya resmen öyle dövüyor. İnanın, maçı seyretmeyenler için söylüyorum, bu yarım saatte beş fark yapardı, inanılmaz goller kaçırdılar. Ve girdikleri pozisyonların çoğu diğerinin aynı. Galatasaray ilk yarı defans olarak çok kötü...
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Sol tarafı resmen koridor oldu. Oradan gelen bütün toplarda ya gol oldu ya kaçtı... İki-üç haftadır çok iyi olan Barış'ın onbirde başlamaması hata... Bir de Barış her yerde, hem rakibe basıyor hem topa, rakibi de yıpratıyor. Galatasaray'da dün ilk 45 dakikada bu yoktu. Rakibe rahat rahat top oynattılar. Sonra ikinci yarı orta sahayı ele geçirdiler Daha sonra da Avounou'nun ikinci sarı karttan atılması Ümraniye'nin gardını düşürdü.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Şu bir gerçek Icardi olmasa Galatasaray ne yapar? Bence çok zorlanır. Çünkü adamın her tarafı futbolcu, hem takımı rahatlatıyor hem vuruşları çok iyi. Şunu diyebiliriz dün gece Galatasaray ipten döndü. Ama Okan Buruk ve futbolcularının bu maçtan büyük ders çıkarmaları gerekir ve aynı hataları yapmamaları gerekir. Eğer şampiyonluk iddiasına devam edeceklerse.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray iki kez geriye düşmesine karşın, istediği sonucu aldı. Sonucu belirleyen Icardi, yine beklentileri karşılayan golcü özelliğini de gösterdi. Okan hoca, son bölümde forvet hattını büyük ölçüde değiştirdi. Yorulan oyuncular yerine daha diri isimleri sahaya çıkardı. Oyunun temposunu düşürmedi. Rakip Ümraniyespor’a çok fazla pozisyon vermeleri elbette şampiyonluğa giden bir takım adına ciddi bir sorun. Ümraniye her atakta tehlikeli oldu. Ümraniyespor’un iyi oyuncularından biri olan Avounou’nun kırmızı kart görmesi, sahanın yıldızı Geraldo’nun oyundan çıkması Sarı-Kırmızılıları rahatlattı.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Güzel oyunun skoru çok daha farklı olabilirdi. Her iki takım da yakaladıklarını golle sonuçlandırabilse 5-4, 6-5 gibi skorlar görebilirdik. Muslera, Icardi, Onur ve Geraldo karşılaşmanın öne çıkan isimleriydiler. Muslera, istikrarlı oyununu sürdürüyor. Icardi ise üst düzey bir oyuncu. Özellikleri olan, her an golle buluşacak kaliteli bir isim. Galatasaray’ın takım omurgası çok iyi. Böyle olunca, yenik duruma düşseler de skoru değiştirecekleri inancı her zaman var.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Serkan Akcan (Fanatik): Ümraniye, Galatasaray’a bu sezon bir 45 dakika boyunca en büyük zorluğu çıkaran takım olabilir. Dubois’nın, Giresun performansı sonrası yedek kalması beklenmezdi ama kalecisi Muslera olduğu için sahada 3 yerliyi bulmak adına Emre Taşdemir’i tercih eden Okan Buruk ilk yarıda sol kanatta çift yönlü sorun yaşadı. 
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Soyunma odasına gider gitmez Dubois ve Yunus Akgün’ü oyuna süren Okan hoca sol kenara önlem alırken Kerem’in arkasını doldurarak hücum bölgesinde kalış süresini artırdı. Yunus’un, Kerem ile ikili oyunları ceza yayı civarında Galatasaray’a ekstra şut şansı doğursa da asıl amaç Icardi’yi savunmacıların arasına gömülmekten kurtarmaktı. İlk 1 saatin ardından Ali Sami Yen’de Icardi zamanı başladı.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Galatasaray 2-1 gerideyken, Icardi’nin soğukkanlı panenka penaltısı Ümraniye’nin direncini kırdı. Arjantinli, akan oyun ortalarını bitirmede ne kadar mahir olduğunu dün gece Abdülkerim’in, ortasında yine gösterdi. Icardi ligin hali hazırda en fark yaratan santrforlarından biri. Okan hocanın elinde geniş ve formda bir kadro var. Bunu elbette kendi yarattı ve 11’de 11 yaparak bir başka rekora daha ortak oldu. Sanırım Abdülkerim dünkü performansıyla özel bir paragrafı hak ediyor. Duran top organizasyonunda takımının ilk golünü atması Galatasaray’ı maçın içinde tuttu. Ama sol ayağıyla Icardi’ye yaptığı asist o golden çok daha değerli ve estetikti.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Serkan Korkmaz (Fotomaç): Başlama düdüğüyle birlikte Emre Taşdemir ile bu işin olmayacağı, Oliveira'nın alıştırdığı performansının hayli altında seyrettiği, Kerem ile Mertens'inse son maçlardaki "havanda su dövme" enerjileri dikkatimi çekti. Büyük takım reaksiyonu bir duran toptan Abdülkerim'le geldiğinde G.Saraylılar "kazandık" diye düşünmeye başlamıştı. Fakat Ümraniye G.Saray'ın zaaflarını ezberlemişti ve soyunma odasına Oğuz'la bir gol daha bularak girmeyi başarmıştı. Dubois hamlesi kaçınılmazdı.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Dakikalar ilerledikçe sarı kırmızılıların dağınık ve şuursuz baskısı meyvesini bir penaltıyla verdi. Icardi bu kez kaçırmadı ve nefis bir "Panenka" ile rakibine cezayı kesti. Gelen baskı sonrası "An meselesi" olan gol sahadaki tek sanatçının kafasıyla geldi. Arjantinli muazzam bir kafa golüyle sezona kalıcı bir imza daha bıraktı. Son söz; G.Saray'ın stoper, orta saha, golcü vs aramayı bırakıp derhal sol bek almaması çok ağır bedeller ödetebilir. Benden söylemesi.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Ömer Üründül (Sabah): Ligin son sırasındaki rakibini küçümseyen Galatasaray, ilk 45 dakika günümüz futbolunun en önemli ilkelerinden takım savunmasını hiçe saydı. Böyle olunca da Ümraniyespor iki gol attı, üç tane de yüzde yüz kaçırdı. Yani kaçırılanlar gol olsa, Galatasaray bir devrede beş gol yiyecekti. İkinci devreye Galatasaray bambaşka bir kimlikle başladı. Artık karşılarında çok ciddi bir rakip olduğu hissini ön plana çıkarıp, hırslı ve takım savunması zaaflarını bir kenara bırakmış bir Galatasaray geldi.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Yine de son 15 dakikaya girilirken skorda denge varken tempo düşmüştü ama rakibin en faydalı oyuncularından bir tanesi olan Avounou gereksiz bir hareketle ikinci sarı kartı görünce Galatasaray o rahatlıkla Icardi ile galibiyet golünü buldu. Kendisine bundan sonrası için zihinsel ciddi sıkıntı yaratacak bir puan kaybından kurtulmuş oldu. 
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Gelelim Okan Buruk'a…. Rakibine göre ne kadar güçlü bir takım olursan ol, mutlaka taktik disiplinden vazgeçmeyeceksin.Geraldo bilinen, kolay adam eksilten bir sprinter, oyunu karşı alana yıkıyorsun, geride 50 metre genişlik var, Emre Taşdemir'in defansif yönü çok zayıf, Kerem'den de bir katkı gelmiyor ve Geraldo bu kulvarda cirit atıyor. Okan Buruk bunu 45 dakika seyretti. İkinci devrede yaptığı tedavi ile oyunu kurtardı. Ya ilk yarıda rakibin diğer pozisyonları gol olsaydı ne olacaktı? Herhalde kendisine büyük bir ders çıkarır.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Necati Ateş: Geraldo sahanın en iyilerindendi. Emre ve Abdülkadir tarafını çok iyi kullandı. Umut ve Oğuz'la golü buldular. İlk yarı Ümraniye ve Muslera arasında geçti. Muslera inanılmaz bir sezon geçiriyor. Şampiyonluk yolunda böyle kaleciler sizi zinde tutar. Ümraniye'de Avanou, Umut bunlar çok iyi oynadılar. Lidere karşı çok fazla pozisyon buldular. Hiç geri adım atmadılar. Yüzde 67 ile oynamış Galatasaray, 51 kez ceza sahasına girmişler. Kazanmaması mucize olurdu Galatasaray'ın. Okan hoca ikinci yarıya sol tarafındaki zaafiyetleri bitirmek İçin değişiklikler yaptı. Galatasaray'ın sol tarafını rakipleri çok iyi kullanıyor ama rekor geliştirildi bugün. 11'de 11 oldu. Okan hocayı futbolcuları tebrik etmek lazım. Galatasaray kazandıkça rakipleri de kazanmak zorunda. Beşiktaş berabere kaldı mesela ciddi şekilde geri düştü. Fenerbahçe kazanmak zorunda. Trabzon da kazandı. Fenerbahçe de formda diyebiliriz. Psikolojik üstünlük şampiyonluk yolunda çok değerlidir"
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Ahmet Çakar (Sabah): Galatasaray yine başardı. Puan cetveline baktığımızda birinci ile sonuncunun maçıydı ama özellikle ilk yarıda yaşananlar asla puan cetveline benzemedi. Daha ilk 15 dakikada Ümraniye bir gol, iki de gol pozisyonu buldu. Daha sonra Abdülkerim ile Galatasaray beraberliği buldu ki bu golden sonra inanılmaz bir baskı ile Ümraniye'nin üzerine yüklendi. Çok pozisyon buldular. 'Gol ha geliyor, ha geldi' dediğimiz dakikalarda, Ümraniyespor öne geçti. Geraldo neredeyse Emre Taşdemir'in futbol kariyerini tehdit edercesine sürklase etti. Geldi, pozisyon yarattı, tek başına bir takım gibi Emre'nin koridoru darmadağın oldu.
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    İkinci yarı Okan hoca haklı olarak Emre'yi aldı ama ilk yarıdaki baskıyı göremedik. Kritik dakikada bir penaltı geldi, Icardi önce beraberliği sağladı, rakip on kişi kaldıktan sonra da ancak kendisinin atacağı bir kafa golüyle Galatasaray'ı öne geçirdi. Icardi, Galatasaray'da tuttu. Ruhen tuttu, bedenen tuttu, en önemlisi seyirci ile arasında müthiş bir iletişim ve sevgi bağı oluştu. Hakem Cihan Aydın; kumaş itibarıyla mükemmel. Geleceği parlak. Birçok FIFA'dan daha yetenekli. Fakat G.Saray lehine verdiği penaltıya katılmıyorum. 

     
  • Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları

    Defans tarafından ceza alanı dışına vurulan top, diğer defans oyuncusunun açık koluna çarptığında bu penaltı olmaz. Kendi kalesinden uzaklaştırılmak ve ceza alanı dışına çıkarmak için vurulan bir topa defans oyuncusu niye eliyle müdahale etsin ki! Ayrıca ilk yarıda Galatasaray, Emre Taşdemir'e yapılan harekette penaltı bekledi ama değildi. Emre dengesini kaybedip rakibin ayağına bastı. Devam kararı doğru.

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