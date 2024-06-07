Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya
Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Juventus'un yıldızı için karşı karşıya geldiği iddia edildi
Çizme basınından Gazzetta'nın haberine göre; Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın planları arasında olmayan Filip Kostic, kendisine takım aramaya başladı.
Haberin devamında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Sırp kanat oyuncusu için şimdiden transfer hamleleri yaptığı iddia edildi.
Siyah-beyazlı kulübün yönetimi, Filip Kostic için başlangıçta 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarılan bilgiler arasında.