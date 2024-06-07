Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya: Filip Kostic - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya

        Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Juventus'un yıldızı için karşı karşıya geldiği iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çizme basınından Gazzetta'nın haberine göre; Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın planları arasında olmayan Filip Kostic, kendisine takım aramaya başladı.

        2

        Haberin devamında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Sırp kanat oyuncusu için şimdiden transfer hamleleri yaptığı iddia edildi.

        3

        Siyah-beyazlı kulübün yönetimi, Filip Kostic için başlangıçta 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarılan bilgiler arasında.

        4

        Geçtiğimiz sezon takımı Juventus ile tüm kulvarlarda 33 kez boy gösteren 31 yaşındaki futbolcu, 4 asistlik performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        56 milyar dolarlık restleşme!
        56 milyar dolarlık restleşme!
        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!
        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"