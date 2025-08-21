Galatasaray, Victor Nelsson'u Verona'ya kiraladı
Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti, Victor Nelsson, İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. Danimarkali stoper, sezon sonuna kadar Verona forması giyecek. Sarı-kırmızılı kulüp tecrübeli savunma oyuncusunun satın alma opsiyonunun ise 8 milyon Euro olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u 1 sezonluğuna İtalya Serie A ekibi Verona'ya kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.
Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."