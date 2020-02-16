Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 39 puanı bulunuyor. Ligde bir maçı ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 24 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Donk, Ömer, Lemina, Seri, Emre, Feghouli, Onyekuru, Adem

YEDEKLER: Okan, Ahmet, Selçuk, Falcao, Belhanda, Linnes, Andone, Sekidika, Emin, Taylan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin, Acquah, Gökhan, Bifouma, Remi, Umut

YEDEKLER: Ufuk, Erkan, Murat, Ahmed, Donald, Vidar, Chaaleli, Yiğitcan, Youssouf, Özer

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

MARİANO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Mariano Filho, maçta forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan çeyrek final rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, yarın takımdaki yerini alamayacak. Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, görev verilmesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek. Marcelo Saracchi'nin durumu ise bugün gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem Büyük ise müsabakada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

MALATYA İLK PEŞİNDE

BtcTurk Yeni Malatyaspor, rakibi karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Galatasaray ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı. Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda iki mağlubiyet, bir beraberlik yaşadı. Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 2-0 ve 3-0'lık mağlubiyetlerle dönerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

SON 5 MAÇINDA GALİP GELEMEDİ

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 5 mücadelede galip gelemedi. Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Malatya temsilcisinin 19. haftadaki Trabzonspor müsabakası ise deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşılaşmasıyla hem 5 maçlık kazanamama durumunu sonlandırmak hem de rakibine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.