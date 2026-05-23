Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'dan TFF'ye 10+4 tepkisi!

Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, HT Spor'a verdiği röportajda kulüp içi yapı, yabancı oyuncu kuralı, Kulüpler Birliği'nin tavrı ve sarı-kırmızılı kulübün ekonomik büyümesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yazgan seçim gündemi ve yabancı kuralı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"G.SARAY'DA MUHALEFET OLMAZ"

"Galatasaray'da muhalefet olmaz. Muhalefet kavramı Galatasaray'da olmaz. Zaman zaman seçimlerde ikinci, üçüncü, dördüncü aday çıkar. Seçimlerin dışında, Süper Lig'de her ay düzenli divan kurulu toplantısı yapan spor kulübü biziz. Senede 2 tane, bazen 3 tane genel kurulumuz oluyor. Oralarda en sert tenkitleri, en sert eleştirileri duyup, oradan aldığımız kıymetli eleştirileri başımızın üstüne koyuyoruz; en doğru yol haritalarını bulmaya çalışıyoruz."

"10+4 KURALININ NEDENİNİ ANLAMIYORUZ"

"Nedenini anlamadığımız, anlamlandıramadığımız bir şekilde 10+4 diye bir kural. Bugüne kadar Galatasaray'a gelen yabancılara bakıyorsunuz, Türkiye'ye gelen yabancılara bakıyorsunuz; 30'lu yaşlarda gelmiş olsalar da çok önemli değerlerdi. Ve bizim genç oyuncularımıza abilik ettiler, tecrübelerini aktardılar. Bugün ne yapıyoruz? 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu katma zorunluluğu getiriyoruz. 18 kulübümüz için de zorluk olacak. Çünkü doğru konuşalım; bugün Avrupa'da, Güney Amerika'da 23 yaş altında gerçekten gelecek vadeden 4 tane oyuncunun bonservisini almak kolay değil. Kulüpler Birliği'nin bu konuda bir iradesi var. Biz sadece Galatasaray olarak değil, tüm kulüpler olarak başvurmamız daha doğru olacak."

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Eray Yazgan ayrıca Galatasaray taraftarının kulübün ekonomik gelirlerindeki etkisine de dikkat çekerek, "En başta Galatasaray taraftarına teşekkür etmemiz lazım. Bizi stat gelirlerinde, maç günü hasılatlarında 100 milyon euro seviyelerine ulaştırdılar. Mağazacılıkta 1.2 milyon parça ürün satmaya ulaştırdılar. Aynı şekilde sponsorluk gelirlerimiz katlanarak arttı." ifadelerini kullandı.