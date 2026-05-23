        Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'dan TFF'ye 10+4 tepkisi!

        Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'dan TFF'ye 10+4 tepkisi!

        Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sırasında açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Yazgan, TFF'nin yabancı sınırı için aldığı 10+4 kuralına tepki gösterdi.

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 16:26 Güncelleme:
        Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, HT Spor'a verdiği röportajda kulüp içi yapı, yabancı oyuncu kuralı, Kulüpler Birliği'nin tavrı ve sarı-kırmızılı kulübün ekonomik büyümesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

        Yazgan seçim gündemi ve yabancı kuralı hakkında şu ifadeleri kullandı:

        "G.SARAY'DA MUHALEFET OLMAZ"

        "Galatasaray'da muhalefet olmaz. Muhalefet kavramı Galatasaray'da olmaz. Zaman zaman seçimlerde ikinci, üçüncü, dördüncü aday çıkar. Seçimlerin dışında, Süper Lig'de her ay düzenli divan kurulu toplantısı yapan spor kulübü biziz. Senede 2 tane, bazen 3 tane genel kurulumuz oluyor. Oralarda en sert tenkitleri, en sert eleştirileri duyup, oradan aldığımız kıymetli eleştirileri başımızın üstüne koyuyoruz; en doğru yol haritalarını bulmaya çalışıyoruz."

        "10+4 KURALININ NEDENİNİ ANLAMIYORUZ"

        "Nedenini anlamadığımız, anlamlandıramadığımız bir şekilde 10+4 diye bir kural. Bugüne kadar Galatasaray'a gelen yabancılara bakıyorsunuz, Türkiye'ye gelen yabancılara bakıyorsunuz; 30'lu yaşlarda gelmiş olsalar da çok önemli değerlerdi. Ve bizim genç oyuncularımıza abilik ettiler, tecrübelerini aktardılar. Bugün ne yapıyoruz? 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu katma zorunluluğu getiriyoruz. 18 kulübümüz için de zorluk olacak. Çünkü doğru konuşalım; bugün Avrupa'da, Güney Amerika'da 23 yaş altında gerçekten gelecek vadeden 4 tane oyuncunun bonservisini almak kolay değil. Kulüpler Birliği'nin bu konuda bir iradesi var. Biz sadece Galatasaray olarak değil, tüm kulüpler olarak başvurmamız daha doğru olacak."

        TARAFTARA TEŞEKKÜR

        Eray Yazgan ayrıca Galatasaray taraftarının kulübün ekonomik gelirlerindeki etkisine de dikkat çekerek, "En başta Galatasaray taraftarına teşekkür etmemiz lazım. Bizi stat gelirlerinde, maç günü hasılatlarında 100 milyon euro seviyelerine ulaştırdılar. Mağazacılıkta 1.2 milyon parça ürün satmaya ulaştırdılar. Aynı şekilde sponsorluk gelirlerimiz katlanarak arttı." ifadelerini kullandı.

        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri: Hatay'da sel can aldı, Yeşilırmak'a dev kayalarla 9 kilometrelik set, mutlkak butlan açıklamalarına kesin ihraç istemi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. HATAY'DA SEL: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Türkiye yağışlı havanın etkisinde. Hatay'da etkili olan sağanak felakete yol açtı. Defne-Samandağ çevre yolunda meydana gelen çökme nedeniyle otomobili dere yatağına düşen sürücü hayatını kayb...
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Yemek kartında ne değişti?
