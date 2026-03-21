Galatasaray zorlu virajda: Nisan ayında yoğun fikstür!
Bir maçı eksik olan Galatasaray, milli maç arasına lider girdi. Sarı-kırmızılıları Nisan ayında yoğun bir fikstür bekliyor.
Giriş: 21.03.2026 - 14:49
Trendyol Süper Lig'de maç eksiğiyle en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede Galatasaray, nisan ayında ligde zorlu bir viraja girecek.
Sarı kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında 5 Nisan'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Okan Buruk'un ekibi 12 Nisan'da Kocaelispor'u konuk edecek. Galatasaray, 30'uncu haftada ise Başkent'te Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
İki ekip, hafta içindeyse Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.
Nisan ayının son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, erteleme maçında ise Göztepe deplasmanına çıkacak.
