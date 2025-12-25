Galatasaray'da ilk yarının en golcüsü Icardi!

Trendyol Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda bulduğu 39 golle ligin en golcü iki takımından biri oldu. Galatasaray'da sezonun ilk 17 maçında forma giyen 26 futbolcunun 11'i fileleri havalandırmayı başardı.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ligin ilk yarısında attığı 9 golle takımı adına en fazla fileleri havalandıran oyuncu ünvanını aldı.

Icardi'yi altışar golle Victor Osimhen ile Leroy Sane takip etti. Barış Alper Yılmaz 4, Yunus Akgün ve Eren Elmalı üçer, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan ikişer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın bir golünü ise 2. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinde Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

ICARDI, 79 DAKİKADA BİR GOL ATTI

Mauro Icardi, Süper Lig'de süre aldığı her 79 dakikada 1 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Icardi, bu sezon 16 maçta sadece 710 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki santrfor, ortalama 79 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.

Ligde 12 mücadelede 851 dakika sahada kalarak 6 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, 142 dakikada bir bunu başarırken 11 maçta 734 dakika süre alarak 3 gol atan Eren Elmalı ise 245 dakikada 1 gol buldu.