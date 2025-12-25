Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da ilk yarının en golcüsü Icardi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da ilk yarının en golcüsü Icardi!

        Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Galatasaray'da takımın en golcü oyuncusu Mauro Icardi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:31 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da ilk yarının en golcüsü Icardi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda bulduğu 39 golle ligin en golcü iki takımından biri oldu. Galatasaray'da sezonun ilk 17 maçında forma giyen 26 futbolcunun 11'i fileleri havalandırmayı başardı.

        Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ligin ilk yarısında attığı 9 golle takımı adına en fazla fileleri havalandıran oyuncu ünvanını aldı.

        Icardi'yi altışar golle Victor Osimhen ile Leroy Sane takip etti. Barış Alper Yılmaz 4, Yunus Akgün ve Eren Elmalı üçer, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan ikişer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez fileleri havalandırdı.

        REKLAM

        Galatasaray'ın bir golünü ise 2. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinde Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

        ICARDI, 79 DAKİKADA BİR GOL ATTI

        Mauro Icardi, Süper Lig'de süre aldığı her 79 dakikada 1 kez fileleri havalandırdı.

        Geçen sezon ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Icardi, bu sezon 16 maçta sadece 710 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki santrfor, ortalama 79 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.

        Ligde 12 mücadelede 851 dakika sahada kalarak 6 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, 142 dakikada bir bunu başarırken 11 maçta 734 dakika süre alarak 3 gol atan Eren Elmalı ise 245 dakikada 1 gol buldu.

        KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

        Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

        Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren yıldız santrfor, çıktığı 110 resmi müsabakada 70 kez gol sevinci yaşadı. Icardi, Süper Lig'de ise 81 maçta 60 kez fileleri havalandırdı.

        Icardi, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.

        Icardi, resmi maçlarda 3 gol daha atması durumunda ise kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

        GOLCÜLER

        Galatasaray'da futbolcuların sezonun ilk yarısındaki gol raporu şöyle:

        Futbolcu Maç Süre (Dakika) Gol
        Mauro Icardi 16 710 9
        Victor Osimhen 12 851 6
        Leroy Sane 17 1400 6
        Barış Alper Yılmaz 15 1180 4
        Eren Elmalı 11 734 3
        Yunus Akgün 14 887 3
        İlkay Gündoğan 10 696 2
        Gabriel Sara 17 1058 2
        Davinson Sanchez 15 1120 1
        Roland Sallai 15 1268 1
        Lucas Torreira 16 1281 1
        ÖNERİLEN VİDEO

        Binanın 8. katından düşen kişi öldü

        Çorum'da, bir binanın 8. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir