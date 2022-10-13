Galatasaraylı Dries Mertens'ten iddialı mesaj: Buraya kupa kazanmaya geldim!

OKAN BURUK'A ÖVGÜ

Teknik Direktör Okan Buruk hakkındaki görüşlerini de aktaran Mertens “Okan hocanın bana karşı çok olumlu bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. İlk başta da beni çok fazla istedi takıma, baktığımız zaman da hem eskiyi hem yeniyi temsil ediyor. Çünkü eskiden takımın oyuncusuydu. Şimdi ise hoca ve bunun da iyi bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum. Sadece bana karşı değil tüm takıma karşı çok iyi. Bize tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu dile getirebiliyor” dedi.