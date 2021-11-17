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Galatasaraylı futbolcular milli arayı yoğun geçirdi

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, kritik derbi öncesinde milli takımlara 12 oyuncusunu gönderdi. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, derbi hazırlıklarının ilk etabında yer almadı. Bazı isimler erken dönerken, bir kısmı da Fenerbahçe maçına kadar takımdaki yerini alacak

Galatasaraylı futbolcular milli arayı yoğun geçirdi
DHA

Galatasaray'da özellikle Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu milli arayı çok verimli geçirdi. Üç oyuncu da oynadıkları ikişer maçta ikişer gol kaydettiler. Sarı kırmızılı takımın hücum hattının önemli parçaları olan isimlerden derbide de beklenti büyük olacak.

MORUTAN BUGÜN NETLEŞECEK

Galatasaray'da Romanya Milli Takımı'ndan adalesinde ağrı hissederek dönen Olimpiu Morutan'ın durumu bugün netlik kazanacak. Sarı kırmızılı takımda son haftalarda kilit rol oynayan genç yıldızın durumu kritik maç öncesi endişelendirdi.

MUSLERA HEDEF TAHTASINDA

Galatasaray'da en eleştirilen dönemini yaşayan kaptan Fernando Muslera ise milli takımda da iyi bir periyot geçirmedi. 4 gol yiyen tecrübeli file bekçisi kıtalar arası yolculuk yapacağı için de yorgun dönecek. Aynı şekilde DeAndre Yedlin de hem 180 dakika oynamış olacak hem de uzun bir yolculuk yaparak dönmüş olacak.

KİM NE KADAR OYNADI?

Milli takımda görev yapan Galatasaraylı oyuncuların aldığı süreler şu şekilde:

Christian Luyindama: 180 dakika

Fernando Muslera: 180 dakika

DeAndre Yedlin: 180 dakika

Kerem Aktürkoğlu: 169 dakika

Halil Dervişoğlu: 138 dakika

Sofiane Feghouli: 135 dakika

Alexandru Cicaldau: 104 dakika

Barış Alper Yılmaz: 102 dakika

Olimpiu Morutan: 96 dakika

Mostafa Mohamed: 46 dakika

Berkan Kutlu: 21 dakika

Taylan Antalyalı: Süre almadı

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