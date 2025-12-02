Habertürk
        Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atan taraftar yakalandı

        Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atan taraftar yakalandı

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki olaylar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atarak yaralanmasına yol açan sarı lacivertli taraftar yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:16 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:16
        1

        Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği dev derbi 1-1 sona ermiş, taraflar birer puanı paylaşmıştı.

        2

        Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadele saha içinde ve tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle gündeme oturdu.

        3

        Derbide Galatasaray’ın gölünden sonraki sevinç sırasında sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş’ın gözüne çakmak fırlatan M.G. adlı sarı lacivertli taraftar, polis tarafından gözaltına alındı. Stadyumdaki güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalanan taraftarın, çok sayıda suç kaydı bulunduğu iddia edildi.

        4

        Yakalanan M.G.’nin böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat alıp almadığı araştırılıyor.

