Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, TRT World'e açıklamalarda bulundu. Sezonu değerlendiren ve şampiyonlukla ilgili konuşan Sallai, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kalmak istediklerini söyledi.

"KOLAY BİR SEZON OLMADI"

"Dürüst olmak gerekirse bu şampiyonluğumu geçen sene kazandığım şampiyonluktan daha zor olarak görüyorum. Türkiye’deki en iyi kulübüz, bu nedenle elimizden geldiği sürece, her sezon mümkün oldukça fazla kupa kazanmalıyız. Maalesef ki Türkiye Kupası’nı kazanamadık. Fakat bunu gelecek sezon gerçekleştireceğiz. Süper Lig’i kazandığımız için çok mutluyuz. Hiç kolay değildi, uzun bir sezon oldu."

"EN İYİ OYUNCULARA VE TARAFTARLARA SAHİBİZ"

"Türkiye’deki en iyi oyunculara, çalıştırıcılara ve taraftarlara sahibiz ama özellikle taraftarlarımızın sadece Türkiye’de değil tüm dünyada da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmeliyim. Onlara müteşekkiriz. Her zaman arkamızdalar. Bu bizim için çok önemli. Bazen bizim için ne denli önemli olduklarını hayal bile edemiyorlar. Onlarla birlikte büyük şeyler başarabiliriz."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ EKSTRA MOTİVASYON SAĞLIYOR"

"Eğer bir sezonda 60’tan fazla maça çıkıyorsanız, zihinsel açıdan oldukça güçlü olmanız gerekir. Bence kadromuzda yer alan her oyuncu da bu yönden güçlü. Bu sayede büyük başarılara beraber ulaşabiliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi bize ekstra motivasyon ve güç sağlıyor. Şampiyonlar Ligi’nde büyük işler başardık. En üst düzey takımlara karşı önemli galibiyetler aldık. Bence bu tip takımlarla aynı seviyedeyiz. Bundan gurur duymalıyız."

"HOCAMIZLA ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

"Büyük kulüplerde rekabetin olması her zaman için önemli. Bunu çok seven bir oyuncuyum. Bu benim daha çok üretmemi sağlıyor. Bu sayede daha iyi performans sergileyebiliyorum, bundan dolayı mutluyum. Günden güne daha iyi olmayı isteyen bir oyuncuyum. Sezon boyunca takımda en çok süre alan 5 futbolcudan birisi olduğum için çok mutluyum. Bundan dolayı teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Her zaman için performansımla bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum. İyi bir iş çıkardığımı umuyorum. Bunu sürdürmek istiyorum. Hocamızla çok iyi bir ilişkimiz var. Sadece onunla değil, tüm teknik heyetle de iyi anlaşıyorum. Burada olduğum için kendimi mutlu hissediyorum."

"Gelecek sezon 3 kupayı da kazanmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiğimiz kadar gitmemiz gerekiyor. Devler Ligi’nde bu sezon son 16’ya kaldık, gelecek sezonki hedefimiz ise son 8’e kalmak olmalı."