Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı Roland Sallai: Devler Ligi'nde hedefimiz son 8

        Roland Sallai: Devler Ligi'nde hedefimiz son 8

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Roland Sallai, yaşadığı şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da forma giydiği için mutlu olduğunu belirten Macar futbolcu, "Gelecek sezon 3 kupayı da kazanmamız gerekiyor. Devler Ligi'nde bu sezon son 16'ya kaldık, gelecek sezonki hedefimiz ise son 8'e kalmak olmalı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 16:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Devler Ligi'nde hedefimiz son 8"

        Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, TRT World'e açıklamalarda bulundu. Sezonu değerlendiren ve şampiyonlukla ilgili konuşan Sallai, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kalmak istediklerini söyledi.

        "KOLAY BİR SEZON OLMADI"

        "Dürüst olmak gerekirse bu şampiyonluğumu geçen sene kazandığım şampiyonluktan daha zor olarak görüyorum. Türkiye’deki en iyi kulübüz, bu nedenle elimizden geldiği sürece, her sezon mümkün oldukça fazla kupa kazanmalıyız. Maalesef ki Türkiye Kupası’nı kazanamadık. Fakat bunu gelecek sezon gerçekleştireceğiz. Süper Lig’i kazandığımız için çok mutluyuz. Hiç kolay değildi, uzun bir sezon oldu."

        REKLAM

        "EN İYİ OYUNCULARA VE TARAFTARLARA SAHİBİZ"

        "Türkiye’deki en iyi oyunculara, çalıştırıcılara ve taraftarlara sahibiz ama özellikle taraftarlarımızın sadece Türkiye’de değil tüm dünyada da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmeliyim. Onlara müteşekkiriz. Her zaman arkamızdalar. Bu bizim için çok önemli. Bazen bizim için ne denli önemli olduklarını hayal bile edemiyorlar. Onlarla birlikte büyük şeyler başarabiliriz."

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ EKSTRA MOTİVASYON SAĞLIYOR"

        "Eğer bir sezonda 60’tan fazla maça çıkıyorsanız, zihinsel açıdan oldukça güçlü olmanız gerekir. Bence kadromuzda yer alan her oyuncu da bu yönden güçlü. Bu sayede büyük başarılara beraber ulaşabiliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi bize ekstra motivasyon ve güç sağlıyor. Şampiyonlar Ligi’nde büyük işler başardık. En üst düzey takımlara karşı önemli galibiyetler aldık. Bence bu tip takımlarla aynı seviyedeyiz. Bundan gurur duymalıyız."

        "HOCAMIZLA ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

        "Büyük kulüplerde rekabetin olması her zaman için önemli. Bunu çok seven bir oyuncuyum. Bu benim daha çok üretmemi sağlıyor. Bu sayede daha iyi performans sergileyebiliyorum, bundan dolayı mutluyum. Günden güne daha iyi olmayı isteyen bir oyuncuyum. Sezon boyunca takımda en çok süre alan 5 futbolcudan birisi olduğum için çok mutluyum. Bundan dolayı teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Her zaman için performansımla bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum. İyi bir iş çıkardığımı umuyorum. Bunu sürdürmek istiyorum. Hocamızla çok iyi bir ilişkimiz var. Sadece onunla değil, tüm teknik heyetle de iyi anlaşıyorum. Burada olduğum için kendimi mutlu hissediyorum."

        "Gelecek sezon 3 kupayı da kazanmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiğimiz kadar gitmemiz gerekiyor. Devler Ligi’nde bu sezon son 16’ya kaldık, gelecek sezonki hedefimiz ise son 8’e kalmak olmalı."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Develi'de "Çocuk Dağcılar Festivali"

        Kayseri'nin Develi ilçesinde "2. Çocuk Dağcılar Festivali" gerçekleştirildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı