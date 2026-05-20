Galler Prensi William, Beşiktaş Park'ta
Galler Prensi William, taraftarı olduğu Aston Villa'nın İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinde SC Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon olduğu maçı Beşiktaş Park'ta izledi. Prens, kupa coşkusunu Bakan Osman Aşkın Bak ve UEFA Başkanı Ceferin ile birlikte tribünden yaşadı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 55'inci sezon finalinde Aston Villa ile Freiburg karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşma için iki kulübün taraftarları da İstanbul'a akın etti. Gelenler arasında en dikkat çeken isim ise Galler Prensi William oldu.
Beşiktaş Park'ta oynanan müsabakayı birçok önemli isimle birlikte tribünden takip eden William, Aston Villa taraftarı olmasıyla biliniyor.
Galler Prensi, mücadeleyi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte izledi.
Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelenin ardından İngiliz ekibi UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.
William; Youri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers'ın gollerinde büyük sevinç yaşadı.
