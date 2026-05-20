Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Galler Prensi William, Beşiktaş Park'ta - Magazin haberleri

        Galler Prensi William, Beşiktaş Park'ta

        Galler Prensi William, taraftarı olduğu Aston Villa'nın İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinde SC Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon olduğu maçı Beşiktaş Park'ta izledi. Prens, kupa coşkusunu Bakan Osman Aşkın Bak ve UEFA Başkanı Ceferin ile birlikte tribünden yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 23:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 55'inci sezon finalinde Aston Villa ile Freiburg karşı karşıya geldi.

        2

        Bu karşılaşma için iki kulübün taraftarları da İstanbul'a akın etti. Gelenler arasında en dikkat çeken isim ise Galler Prensi William oldu.

        3

        Beşiktaş Park'ta oynanan müsabakayı birçok önemli isimle birlikte tribünden takip eden William, Aston Villa taraftarı olmasıyla biliniyor.

        4

        Galler Prensi, mücadeleyi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte izledi.

        5

        Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelenin ardından İngiliz ekibi UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

        6

        William; Youri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers'ın gollerinde büyük sevinç yaşadı.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyük zafere ilk adımın 107. yılı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki heyetle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı

        #Prens William
        #UEFA Avrupa Ligi
        #istanbul
        #Aston Villa - SC Freiburg
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        İtiraf eski eşten geldi
        İtiraf eski eşten geldi
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor