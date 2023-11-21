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Üst üste 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, bu akşam grubundaki son maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son olarak hazırlık maçında Almanya'yı Berlin'de mağlup ederek büyük moral bulan millilerimiz, turnuvanın kura çekiminde lider olarak yer almak için puan arayacak. İşte, detaylar...