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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Galler Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli takım ilk 11 - Futbol Haberleri

        Galler Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milli maç hangi kanalda?

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. ve son karşılaşması olan Galler Türkiye maçı için beklenen gün geldi çattı. Elemeleri geçmeyi başaran ve turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, grubunu lider bitirerek kura çekimine seri başı katılmak için sahaya çıkacak. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Galler Türkiye karşılaşması ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:53
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        Üst üste 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, bu akşam grubundaki son maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son olarak hazırlık maçında Almanya'yı Berlin'de mağlup ederek büyük moral bulan millilerimiz, turnuvanın kura çekiminde lider olarak yer almak için puan arayacak. İşte, detaylar...

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        GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım saat 22:45'de oynanacak.

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        MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, Galler karşısında puan alması halinde diğer maçların skorlarına bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak.

        Millilerimiz, Galler'e mağlup olması halinde ise Hırvatistan'ın Ermenistan'a kaybetmesini bekleyecek.

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        EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

        1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)

        2-) Hırvatistan / 13 Puan (7 maç)

        3-) Galler / 11 Puan (7 maç)

        4-) Ermensitan / 8 Puan (7 maç)

        5-) Letonya / 3 Puan (8 maç)

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        A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

        Kaleci        :Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans:Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

        Orta saha:Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet:Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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