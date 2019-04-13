Game of Thrones'un 14 Nisan'da başlayacak yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ededursun, geçmişe dönük bir hafıza tazelemeye ne dersiniz? İşte Game of Thrones'un tüm sezonlarından derlenmiş, dizinin gidişatını değiştiren kırılma noktası olaylar...

Ejderhaların ölüler ordusuna katılışıyla savaş ne yönde ilerleyecek? Ölüler ve insanlar arasındaki savaşın galibi kim olacak? Kimler ölecek, kimler sağ kalacak? Ve en önemlisi demir tahta kim oturacak? Tüm bu soru işaretlerinin hepsi Game of Thrones 8. sezonda yanıt bulacak.

Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği tarih geldi çattı. Game of Thrones (Taht Oyunları) 8. ve final sezonu ile ekranlara veda ediyor. Çok sayıda ana karakterin birer birer öldürüldüğünden ve dizi oyuncularının final sezonundan hüzünle bahsetmesinden yola çıkarak kanlı cinayet ve ölümlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Karakterlerin hepsi ölmez de krallığın başına geçecek biri kalırsa tahta kimin çıkacağı da merak konusu...

Tabii uyarmakta fayfa var. Eğer yazının bundan sonraki bölümlerini okumaya devam edecekseniz ve Game of Thrones'un geçmiş bölümlerini izlemediyseniz, ya da yeniden izleyip hatırlamak niyetiniz varsa bu tünelin ucu bir sürü spoiler'a çıkıyor.

NED STARK'IN ÖLÜMÜ

Game of Thrones izleyicilerinin nasıl bir diziyle karşı karşıya olduklarını en iyi anladıkları sahnelerden biriydi Ned Stark'ın ölümü. Kuzey'in Efendisi Ned Stark'ın ölümüyle, Game of Thrones'un sürprizlerle dolu olduğunu çok iyi bir şekilde anladık. Kralın Eli Ned Stark'ın idam edilmesiyle birlikte, Kral I. Joffrey'nin ne denli zalim bir karakter olacağını da görmüş olduk.

ZALİMLER ZALİMİ KRAL I. JOFFREY'NİN ŞANINA YAKIŞIR GÖÇÜ

Taht savaşı yolunda zalimlikte hiçbir sınır tanımadığını her bölümde cesurca sergileyen Kral I. Joffrey Baratheon'un kısa ama sancılı iktidarı, dizinin fanatikleri için en iç rahatlatıcı ölümlerden biriydi. Taht aşığı Margaery Tyrell ile evlilik töreninde biricik annesi Cercei Lannister'ın kollarında hayata veda etti. Bu beklenmedik fakat iç rahatlatıcı ölüm, Margaery Tyrell'i bir kez daha dul bırakırken, buz kalpli Cercei'ye ilk gerçek acıyı da yaşattı. Evlat acısını yaşayan Cercei'nin pimi de böylece çekildi.

ROBB STARK'IN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ

Babası Ned Stark'ın ölümünden sonra Robb Stark için "Kral Kral!" tezahüratları yükselmiş ve Kuzey'in Kralı olmuştu. Kuzey'deki toplulukların desteğini alıp muharebelerde başarılı oldu ve araya bir de aşk sıkıştırdı. Fakat yersiz evliliği, önceden verilmiş bir evlilik sözünün ölüm fermanı olmasına neden oldu. Kuzey'in Kralı Robb Stark, aşk uğruna kendisinin yanı sıra hem karısının hem annesinin ölümüne yol açtı. Bu durum sahipsiz kalan Kuzey'i, psikopatların şahı Ramsey'nin avcuna bıraktı.

EJDERHALARIN ANNESİ KHALEESI

Targaryen Hanesi'nin hayatta kalan tek üyesi Daenerys Targaryen namı diğer Khaleesi, kocası Khal Drogo'nun ölümünden sonra, kendisini ve kocasının cansız bedenini ateşe verdi. Sonrasında yangından üç ejderha yavrusuyla canlı olarak çıktı. Önünde diz çöken halkıyla beraber Khaleesi, güç topladı ve Targaryen topraklarının başına geçmek için yolculuğa çıktı.

GAME OF THRONES KARAKTERLERİ NE KADAR DEĞİŞTİ?

KALBİ YARALI AŞIK TYRION LANNISTER BABA KATİLİ OLUR

Game of Thrones'un akıl adamı Tryrion Lannister, Kral Joffrey'nin ölümünden sorumlu tutulup zindana atıldıktan sonra Kralın Eli babasını öldürür ve kaçar. Dizide akılcı kişiliğiyle diğer karakterlerden sıyrılan Tyrion Lannister, Khaleesi'nin yanına gidip, ona şehri yönetmesinde yardımcı oldu. Bu da Khaleesi'nin siyasi anlamda güçlenmesine yol açtı.

JON SNOW DİRİLİR

Gece Nöbetçileri'nin lideri olup Duvar'ın başına geçen Jon Snow, Wildlings'e yakınlığı sebebiyle askerleri arasında çıkan huzursuzluk sonucunda öldürülür. Dizinin kızıl saçlı cadısı Melisandre ilk defa bir işe yarar ve Jon Snow'u tekrar hayata döndürür. Jon Snow'un bir sonraki adımı Wildings'in yardımıyla White Walker'lara karşı savaşmaktır.

WHITE WALKERLAR İLE BEKLENMEDİK SAVAŞ

Kışın yaklaşmasıyla (Unutmayın "Winter is coming!") giderek daha fazla kendilerini gösteren White Walker'lar, yaklaşan büyük savaşın sinyalini verir. White Walker'lara karşı gücünü artırmak için Wildlings ile iş birliği yapmaya çalışan Jon Snow, kendini beklemediği anda savaşın ortasında bulur.

ARYA STARK İNTİKAM YOLUNDA

Stark ailesinin gözü pek üyesi Arya Stark, ailesinin intikamıyla yanıp tutuşurken, çareyi Bravoos'a gitmekte bulur. Çok Yüzlü Tanrı'nın tapınağına gelip kendisini zorla kabul ettirir. Burada aldığı eğitimler onu profesyonel bir katil yapar.

JON SNOW VE RAMSAY BOLTON KARŞI KARŞIYA GELİR

Game of Thrones'un belki de en gerilimi yüksek olaylarından biri Jon Snow ile Ramsay Bolton'ın karşı karşıya gelmesiydi. Kuzey'in sahibi olmak için Jon Snow ile Ramsay Bolton savaşır. Savaşta, hain planlarının etkisiyle Bolton öndedir; ta ki Lord Baelish peşine taktığı Vali Şövalyeleri ile savaşın seyrini değiştirene kadar. Savaşı Baelish'in yardımıyla Jon Snow kazanır. Sabırsızlıkla beklenen ölüm böylece gerçekleşir; Ramsay Bolton acımasız köpeklerine yem edilir.

JON VE DAENERYS'İN YOLLARI SONUNDA KESİŞİR

Game of Thrones'un Jon ve Arya'dan sonraki en beklenen buluşması gerçekleşir Kuzey'in kralı ve ejderhaların annesi Khaleesi nihayet buluşur Eastwatch isimli bölümde Daenerys Targaryen, Drogon ile birlikte geri döner. Dragonstone’a inişi sırasında onları Jon Snow karşılaşır. Kuzeyin Kralı fazlasıyla korkmasına rağmen geriye çekilmeyi reddeder. Böylece Jon ve Drogon arasında ufak bir an yaşanır. İlk başta birbirlerine karşı dikkatli olan ikilinin daha sonra aralarında yakınlaşma olur.

CERCEI LANNISTER VE JON SNOW'UN EJDERHA ÇUKURUNDA BULUŞMASI

İnsanlar ve ölülerin savaşı için Jon Snow ile Cercei Lannister bir araya gelir. Cersei Lannister, büyük savaşta yer almayı kabul etmek için önce Jon Snow'dan kendisine yemin etmesini ve ilerleyen savaşta taraf tutmamasını ister. Ancak Ned Stark'ın büyüttüğü Jon Snow en az Ned kadar onurlu bir adam olduğu için geri adım atmaz. Cercei bunun üzerine tüm gemileri yakar. Ancak Tyrion'la buluşması işleri değiştirir. Cercei teklifi kabul etmiş gibi görünse de Jon ve Daenerys'e yalan söyler. Hamile olan Cersei Lannister asıl planı Jaime'ye açıklayınca ise ipler kopar. Jaime, Kral Topraklarını terk ederek Kuzey'e doğru yola çıkar.

BRAN: JON'UN BİLMESİ LAZIM

Tüm bu olayların çıkış noktası olan Lyanna Stark'ın hikayesi Bran sayesinde gün yüzüne çıkar. Rhaegar'ın Lyanna ile gizlice evlendiği açıklanır. Jon'un Daenerys'le döndüğünü müjdeleyen Bran, Sam'e "Siz anlamazsınız, Jon’a bir şey söylemem lazım. Jon'un bilmesi lazım. O bir Snow değil Sand" der. Bran'ın hemen geçmişe giderek ortada öyle bir kaçırma ya da tecavüz vakası olmadığını kanıtlar. Lyanna uğruna evliliğini bitiren Rhaegar'ın, gizli bir nikahla Stark kızıyla evlendiği anlaşılır.

EJDERHALAR ÖLÜR VE YENİDEN CANLANIR

Jon Snow'a yardım etmek için duvarı geçen Khaleesi, Viserion'u kurban verir. Viserion, Ak Gezenler tarafından dönüştürülür. Ölüler ordusuna katılan Viserion yeni binicisiyle beraber, mavi alevler kusarak duvarı yıkar. Ejderha ile beraber tamamen yıkılan duvarla Ak Gezenler'in Kış Yarı'na yürüyüşü başlar.