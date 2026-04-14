        Ganalı futbolcu Dominic Frimpong, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Ganalı futbolcu Dominic Frimpong, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Gana 1. Futbol Ligi ekibi Berekum Chelsea takım otobüsüne yapılan silahlı soygun saldırısında futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 00:37 Güncelleme:
        Dominic Frimpong, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Berekum Chelsea'den yapılan açıklamada, maskeli ve silahlı kişilerin takım otobüsüne pusu kurarak yolu kapattığı ve silahlı soyguncuların ateş açması sonucu Dominic Frimpong'un hayatını kaybettiği aktarıldı.

        Gana Futbol Federasyonu ise taziye mesajı yayınlayarak 20 yaşındaki futbolcunun sevenlerine, ailesine ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi.

        Üzücü hadisenin tüm futbol camiasında şok etkisi yarattığı belirtilen açıklamada, "Bu talihsiz olayın etrafındaki koşullara ilişkin soruşturmalar devam ederken federasyon, kulüp ve Gana Polis Teşkilatı da dahil ilgili yetkililerle sürekli iletişim halindedir." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste zurna çaldı

        Kars'ta 86 yaşındaki zurnacı Nazım Koç, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı acil serviste zurna çaldı. "Acımı hafifletiyor" diyen Koç'un zurna çaldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Burak Yılmaz istifa etti!
        Burak Yılmaz istifa etti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?