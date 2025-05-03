Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.167,58 %0,98
        DOLAR 38,5527 %0,27
        EURO 43,6265 %0,20
        GRAM ALTIN 4.018,80 %0,37
        FAİZ 46,51 %-0,81
        GÜMÜŞ GRAM 39,74 %-0,88
        BITCOIN 96.271,00 %-0,82
        GBP/TRY 51,2300 %0,11
        EUR/USD 1,1297 %0,06
        BRENT 61,29 %-1,35
        ÇEYREK ALTIN 6.570,74 %0,37
        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Garanti BBVA'dan yeni açıklama: Garanti mobil uygulaması düzeldi mi? İşte son durum - Para Haberleri

        Garanti BBVA'da yeni açıklama: Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimizde erişim normale döndü

        Garanti BBVA müşterileri, mobil uygulamaya giriş yapamamalarının ardından yaşanan erişim sorunuyla ilgili, "Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 09:49 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Erişim normale döndü"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Garanti BBVA müşterilerinin mobil internet bankacılığına giriş yapamaması üzerine bankadan yeni bir açıklama geldi.

        Banka , dijital kanalları ve Çağrı Merkezinin erişimin normale döndüğünü ve kanallarını tekrar hizmete açtığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

        "İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

        Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.

        Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."

        Garanti BBVA'dan açıklama
        Garanti BBVA'dan açıklama Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı