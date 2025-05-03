Garanti BBVA'da yeni açıklama: Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimizde erişim normale döndü
Garanti BBVA müşterileri, mobil uygulamaya giriş yapamamalarının ardından yaşanan erişim sorunuyla ilgili, "Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz" açıklamasında bulundu
Garanti BBVA müşterilerinin mobil internet bankacılığına giriş yapamaması üzerine bankadan yeni bir açıklama geldi.
Banka , dijital kanalları ve Çağrı Merkezinin erişimin normale döndüğünü ve kanallarını tekrar hizmete açtığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.
Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.
Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."