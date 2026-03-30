        Garanti BBVA Genç Konserleri ile müzik tutkunları, sanatçılarla nisan ayında da buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Garanti BBVA Genç Konserleri Nisan ayında devam ediyor

        Garanti BBVA Genç Konserleri, Nisan ayında cazdan soul’a, funk’tan alternatif tınılara uzanan programıyla İstanbul’da müzik tutkunlarına zengin bir konser takvimi sunuyor.

        Programın ilk konuğu, 10-11 Nisan tarihlerinde Nardis Jazz Club’da sahne alacak Finlandiyalı caz vokalisti ve besteci Nina Mya olacak. Kendine özgü vokali ve güçlü sahne enerjisiyle dikkat çeken Nina Mya, iki gece üst üste performans sergileyecek.

        16-17 Nisan’da yine Nardis Jazz Club sahnesinde Sheryl Bailey Trio yer alacak. Usta gitarist Sheryl Bailey önderliğindeki trio, iki akşam boyunca modern cazın incelikli dokusunu dinamik doğaçlamalarla birleştirecek.

        17 Nisan’da Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleşecek konserde ise Japon caz kolektifi Kyoto Jazz Massive ile Türk caz sahnesinin önemli isimlerinden Çağan Tunalı ve İlhan Erşahin, farklı müzikal yaklaşımlarını bir araya getirecek.

        18 Nisan’da yine Zorlu PSM %100 Studio’da sahnelenecek Echoes of Prince konseri izleyiciyle buluşacak. Son günlerdeki canlı performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Ankara Echoes, yine aynı akşam Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde olacak!

        Son yılların en cesur ve dönüştürücü gruplarından Black Country, New Road ise 20 Nisan’da Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında IF Performance Hall sahnesinde olacak.

        Ayın kapanışı ise 24 Nisan’da Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleşecek. Nordik cazın lirizmini indie-rock etkileriyle birleştiren Girls in Airports ile ambiyans, akustik, caz ve dünya müziği unsurlarını güçlü solo vokalleriyle birleştirerek deneysel bir müzik dili kuran Selût, cazın sınırlarını genişleten tınılarıyla sahnede olacak.

        Nisan Takvimi:

        Nina Mya – 10-11 Nisan, Nardis Jazz Club

        Sheryl Bailey Trio – 16-17 Nisan, Nardis Jazz Club

        Kyoto Jazz Massive & Çağan Tunalı, İlhan Erşahin – 17 Nisan, Zorlu PSM %100 Studio

        Echoes of Prince & Ankara Echoes – 18 Nisan, Zorlu PSM %100 Studio

        Black Country, New Road – 20 Nisan, IF Performance Hall

        Girls in Airports & Selût – 24 Nisan, Zorlu PSM %100 Studio

