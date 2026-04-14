Garanti BBVA Leasing'den 100 milyon dolarlık kaynak

Garanti BBVA Leasing, uluslararası piyasalardan sağladığı murabaha sendikasyon finansmanı ile fonlama yapısını çeşitlendiriyor.

SMBC Bank International Plc koordinasyonunda sağlanan finansmanın, başta KOBİ finansmanı olmak üzere reel sektörü destekleyen büyüme odaklı leasing yatırımlarında kullanılması ve bu yolla ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (Garanti BBVA Leasing), uluslararası piyasalarda 100 milyon dolar tutarında murabaha sendikasyon finansmanı kapsamında yeni bir anlaşmaya imza attı.

SMBC Bank International Plc’nin düzenleyici (mandated lead arranger) olarak görev aldığı işlem, uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi görerek geniş ve çeşitlendirilmiş bir yatırımcı tabanına ulaşılmasını sağladı.

Söz konusu işlem, Garanti BBVA Leasing’in fonlama yapısını çeşitlendirme ve uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırma stratejisiyle uyumlu olarak kurgulandı. Aynı zamanda katılım finansmanı prensiplerine dayalı alternatif kaynaklara erişimi güçlendirerek, kurumun sürdürülebilir finansman alanındaki konumunu daha da pekiştirdi.

"YATIRIMCILARIN DUYDUĞU GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, "Uluslararası piyasalardan sağladığımız bu işlem, yatırımcıların hem kurumumuza hem de ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi niteliğinde. Reel sektörün dönüşümünü, KOBİ’lerin gelişimini desteklemeye ve sosyal etki yaratan projelerin finansmanına katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Bu çerçevede finansman, istihdamın desteklenmesi ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde somut katkı sağlayacak projelere yönlendirilecek.