        Garanti BBVA Leasing'den 100 milyon dolarlık kaynak

        Garanti BBVA Leasing'den 100 milyon dolarlık kaynak

        Garanti BBVA Leasing, uluslararası piyasalardan sağladığı murabaha sendikasyon finansmanı ile fonlama yapısını çeşitlendiriyor. SMBC Bank International Plc koordinasyonunda sağlanan 100 milyon dolarlık finansmanın, başta KOBİ finansmanı olmak üzere reel sektörü destekleyen büyüme odaklı leasing yatırımlarında kullanılması ve bu yolla ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 16:42 Güncelleme:
        100 milyon dolarlık kaynak

        Garanti BBVA Leasing, uluslararası piyasalardan sağladığı murabaha sendikasyon finansmanı ile fonlama yapısını çeşitlendiriyor.

        SMBC Bank International Plc koordinasyonunda sağlanan finansmanın, başta KOBİ finansmanı olmak üzere reel sektörü destekleyen büyüme odaklı leasing yatırımlarında kullanılması ve bu yolla ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (Garanti BBVA Leasing), uluslararası piyasalarda 100 milyon dolar tutarında murabaha sendikasyon finansmanı kapsamında yeni bir anlaşmaya imza attı.

        SMBC Bank International Plc’nin düzenleyici (mandated lead arranger) olarak görev aldığı işlem, uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi görerek geniş ve çeşitlendirilmiş bir yatırımcı tabanına ulaşılmasını sağladı.

        Söz konusu işlem, Garanti BBVA Leasing’in fonlama yapısını çeşitlendirme ve uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırma stratejisiyle uyumlu olarak kurgulandı. Aynı zamanda katılım finansmanı prensiplerine dayalı alternatif kaynaklara erişimi güçlendirerek, kurumun sürdürülebilir finansman alanındaki konumunu daha da pekiştirdi.

        "YATIRIMCILARIN DUYDUĞU GÜVENİN GÖSTERGESİ"

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, "Uluslararası piyasalardan sağladığımız bu işlem, yatırımcıların hem kurumumuza hem de ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi niteliğinde. Reel sektörün dönüşümünü, KOBİ’lerin gelişimini desteklemeye ve sosyal etki yaratan projelerin finansmanına katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

        Sağlanan bu yeni finansmanın başta KOBİ finansmanı olmak üzere reel sektörü destekleyen büyüme odaklı leasing yatırımlarında kullanılması ve bu yolla ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Bu çerçevede finansman, istihdamın desteklenmesi ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde somut katkı sağlayacak projelere yönlendirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu saldırıda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi ve ikna edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Görgü tanığı, saldırganın 17-18 yaşla...
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
