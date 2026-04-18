Garanti emekli promosyonu: 2026 Nisan ayı Garanti emekli promosyonu ücreti
Emekli maaşı promosyonlarına ilişkin son gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar, nisan ayına özel hazırladıkları kampanyalar kapsamında emeklilere sundukları promosyon tutarlarını yeniden güncelledi. Bu kapsamda Garanti emekli promosyonları araştırılmaya başlandı. Peki, Garanti emekli promosyonu ne kadar? İşte 2026 Nisan ayı Garanti emekli promosyonu ücreti
Emekli maaşı promosyonlarında bankalar arasındaki yarış hız kesmeden devam ediyor. Artan rekabetle birlikte promosyon ödemelerinde dikkat çeken artışlar yaşanırken, birçok banka nisan ayına özel güncel kampanya tutarlarını resmi internet siteleri üzerinden paylaştı. Sunulan promosyon miktarları ise emekli maaşının seviyesine ve ek otomatik ödeme talimatı gibi koşullara göre farklılık gösterebiliyor. İşte 2026 Nisan ayı Garanti promosyon detayları
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
Promosyon ve Bonus Detayları:
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon
Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcama: 6.000 TL
2.000 TL Avans Hesap harcaması: 2.000 TL
Yeni sigorta poliçesi: 2.000 TL
Toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus ile promosyon dahil maksimum 25.000 TL kazanabilirsiniz.