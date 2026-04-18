        Haberler Bilgi Ekonomi Garanti emekli promosyonu: 2026 Nisan ayı Garanti emekli promosyonu ücreti ne kadar? İşte güncel promosyon tutarları

        Garanti emekli promosyonu: 2026 Nisan ayı Garanti emekli promosyonu ücreti

        Emekli maaşı promosyonlarına ilişkin son gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar, nisan ayına özel hazırladıkları kampanyalar kapsamında emeklilere sundukları promosyon tutarlarını yeniden güncelledi. Bu kapsamda Garanti emekli promosyonları araştırılmaya başlandı. Peki, Garanti emekli promosyonu ne kadar? İşte 2026 Nisan ayı Garanti emekli promosyonu ücreti

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 14:58 Güncelleme:
        Emekli maaşı promosyonlarında bankalar arasındaki yarış hız kesmeden devam ediyor. Artan rekabetle birlikte promosyon ödemelerinde dikkat çeken artışlar yaşanırken, birçok banka nisan ayına özel güncel kampanya tutarlarını resmi internet siteleri üzerinden paylaştı. Sunulan promosyon miktarları ise emekli maaşının seviyesine ve ek otomatik ödeme talimatı gibi koşullara göre farklılık gösterebiliyor. İşte 2026 Nisan ayı Garanti promosyon detayları

        GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI

        Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

        Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

        Promosyon ve Bonus Detayları:

        15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

        Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcama: 6.000 TL

        2.000 TL Avans Hesap harcaması: 2.000 TL

        Yeni sigorta poliçesi: 2.000 TL

        Toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus ile promosyon dahil maksimum 25.000 TL kazanabilirsiniz.

        Koşullar:

        Kampanya 1–30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

        Banka kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
