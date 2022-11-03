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KPSS Önlisans Gardiyanlık taban puanı nedir?

Gardiyanlık KPSS puanları, Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adaylar Gardiyanlık puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, KPSS Önlisans Gardiyanlık taban puanları...

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  • Gardiyanlık KPSS puanları 2022| KPSS Önlisans Gardiyanlık taban puanı nedir? Gardiyan olmak için kaç puan almak gerekli?

    Gardiyanlık KPSS puanları araştırmaları, Önlisans sınva sonuçlarının 3 Kasım günü açıklanmasının ardından hız kazandı. İnfaz Koruma Memuru olarak görev almak isteyen adayların gündeminde KPSS Önlisans Gardiyanlık taban puanları yer alıyor. İşte, 2022 Gardiyanlık KPSS puanları...
  • Gardiyanlık KPSS puanları 2022| KPSS Önlisans Gardiyanlık taban puanı nedir? Gardiyan olmak için kaç puan almak gerekli?

    KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

    KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Gardiyanlık KPSS puanları 2022| KPSS Önlisans Gardiyanlık taban puanı nedir? Gardiyan olmak için kaç puan almak gerekli?

    KPSS GARDİYANLIK PUANLARI NEDİR?

    Gardiyanlık başvurusu KPSS puanı ile gerçekleştiriliyor. İnfaz koruma mermurluğu için en az 70 puan almak gerekiyor.

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