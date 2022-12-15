Yasaklanmasına ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

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'Bozkırın tezenesi' merhum Neşet Ertaş’ın hayatının konu edinildiği 'Garip Bülbül Neşet Ertaş’ adlı sinema filminin mahkeme kararıyla yasaklanmasına ilişkin yapımcı şirket bir açıklamada bulundu.

Yapımcı şirket Dijital Sanatlar, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;

Yapımcı Mustafa Usu

Kamuoyuna Duyuru,

‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmimizle ilgili, büyük ustamızın değerli hatırasına yakışmayan çok üzücü bir sürecin içindeyiz.

Prof. Erol Parlak’ın, merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın onayı ve resmî muvafakatiyle kaleme aldığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” isimli kitabından uyarlanan filmimizin Neşet Ertaş’ın hayatına ve Abdal kültürüne yakışan, kişilik hak ve manevi değerlerine saygılı bir sanat eseri olduğu sabit iken ihtiyati tedbir kararı ile bir sanat eserinin seyircisi ile buluşması ertelenmek zorunda bırakılmıştır.



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce filmimize verilen ihtiyati tedbir kararına yapım şirketi Dijital Sanatlar olarak itirazlarımızı sunmuş bulunmaktayız. Verilen kararın kaldırılması için, yine hukuk ve yasalar çerçevesinde, imzalı sözleşmelere ve noter onaylı muvafakatnamelere dayanan haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvenerek kullanıyoruz, kullanacağız.



İnanıyoruz ki itirazlarımız mahkemelerce en kısa sürede değerlendirilecektir. Başvurularımız neticesinde hukuka ve hakkaniyete uygun, kişilerin, özel ve resmi kurumların haksız yere; telafisi mümkün olmayan zararlara uğramasını engelleyecek nitelikte lehimize karar çıkacağına inancımız tamdır.



Kamuoyu ve Türkiye Cumhuriyeti adaletinin dikkatine sunmak istediğimiz bir başka husus da şudur.



Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin itiraz yolu açık olarak verdiği tedbir kararı yasak değildir. Taraflarınca yapılacak itirazların değerlendirilip kesinleşmesi gerekli olan bir tedbir kararıdır. Bu bağlamda hukuki süreç devam etmektedir.



Büyük usta Neşet Ertaş’a ve Anadolu Abdal kültürüne yakışır, manevi değerlerine sahip çıkan; kendisi ve hayatında dokunmuş olduğu herkesin kişilik haklarına saygılı, kanunların aradığı şartlara uygun bir biçimde ve resmi muvafakatnamelere dayanılarak meydana getirilmiş sinema filmimizin seyircisiyle buluşacağı gün için gerekli tüm resmi çabayı ve girişimleri hukuka saygılı biçimde yerine getirmeyi sürdürdüğümüzü kamuoyunun dikkatine sunarız.

Saygılarımızla,