Fox Sports'a açıklamalar yapan Gary Medel, bir süredir yedek kalmasıyla ilgili olarak "Sürekli oynarsanız bu sizi formda tutar. Ancak sıkı çalışırsanız kalitenizi kaybetmezsiniz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'la sözleşme yenileyip yenilemeyeceğiyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Şilili futbolcu, "Bu konuda hala görüşme yapmadım. Sözleşmemin sonuna 1 sene kaldı. Doğrusu şu ki geleceğimi görmek istiyorum" dedi.