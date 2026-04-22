        Gassal 4. sezon çıkacak mı? Gassal yeni sezon ne zaman gelecek? Gassal 4. sezonda neler olacak?

        TRT'nin dijital platformu tabii'nin dikkat çeken yapımlarından Gassal, 3. sezonuyla izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Ahmet Kural ve Hande Soral'ın güçlü performanslarıyla öne çıkan dizide, Baki'nin geçmişine uzanan hikâye büyük yankı uyandırdı. Yeni sezonun finaliyle birlikte sosyal medyada tek bir soru gündeme oturdu: Gassal 4. sezon gelecek mi? Hikâyenin devamına dair ipuçları ve olası çıkış tarihi merak edilirken, yapım ekibinden gelecek resmi açıklamalar heyecanla bekleniyor. İşte bilgiler...

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 14:33 Güncelleme:
        1

        Senaryosunu Sümeyye Karaarslan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Karaarslan ile Onur Tan’ın oturduğu Gassal, 3. sezonuyla izleyiciden yoğun ilgi gördü. Tabii üzerinden yayınlanan dizinin yeni sezonunda karakterlerin geçmişine inen hikâye dikkat çekerken, sezon finali sonrası gözler 4. sezona çevrildi. Yapımın devam edip etmeyeceği, yeni sezonun yayın tarihi ve kadroya katılabilecek isimler şimdiden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

        2

        GASSAL 4. SEZON ÇIKACAK MI?

        Gassal 4. sezonun geleceği ancak yayın tarihinin henüz belli olmadığı konuşuluyor. Başrol kadrosunun korunduğu ve yeni sezonda hikayeye dahil olacak sürpriz isimler olduğu da iddialar arasında yer alıyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        GASSAL 3. SEZON YAYINLANDI MI?

        Gassal dizisinin heyecanla beklenen 3. sezon yayın tarihi 10 Nisan 2026 olarak ilan edildi. Yeni sezonu, 10 Nisan’dan itibaren tabii platformu üzerinden izleyiciyle buluştu.

        4

        GASSAL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

        Gassal dizisinin 3. sezonu yalnızca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yapım, platformun orijinal içerikleri arasında yer alıyor ve yeni sezon bölümleri burada yayınlanıyor.

        TRT tabii platformuna üyelik oluşturarak aşağıdaki link üzerinden diziyi izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/detail/438813/gassal

        5

        GASSAL 3. SEZONDA NELER YAŞANDI?

        Otuzlu yaşlarında, toplumdan izole bir gassal olan Baki’nin hikayesi, 3. sezonda çok daha derin ve mizahi bir boyuta taşınıyor.

        Yalnızlık ve Yüzleşme: "Öldükten sonra naaşımı kim yıkayacak?" sorusuyla başlayan varoluşsal sancılar, bu sezon Baki’nin çocukluk travmaları ve hayalleriyle birleşiyor.

        Yeni Maceralar: Baki, bu sezonda sadece ölülerle değil, hayatın tam kalbindeki karmaşayla, aşkla ve geçmişin gölgeleriyle daha sert bir şekilde yüzleşecek.

        6

        GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

        Gassal dizisinde; Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş gibi başarılı isimler rol alırken yeni sezonda Öykü Gürman, Timuçin Esen ve Yasemin Sakallıoğlu da yer alıyor.

        7

        KARAKTER İSİMLERİ

        Ahmet Kural - Baki

        Hande Soral - Nihan

        Öykü Gürman - Güzel

        Emir Benderlioğlu - Şoför

        Erdal Cindoruk - Aziz

        Ebru Cündübeyoğlu - Buse

