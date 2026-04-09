Gassal yeni sezon tarihi: Gassal 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
Gassal dizisinin 3. sezonunun yayın tarihi sonunda netleşti. TRT’nin dijital platformu Tabii’nin sevilen yapımları arasında yer alan dizi, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı Gassal için geri sayım sürerken, yeni sezonun yayın tarihi yayımlanan resmi tanıtımla belli oldu. Peki, Gassal 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN?
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın yaptığı açıklamaya göre Gassal dizisi 3. sezon yayın tarihi 10 Nisan 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak.
GASSAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gassal dizisi mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresi ve Kocaeli’de yer alırken dizinin bazı sahnelerinin çekimi Kılıçlı Film Platosu’nda gerçekleştirildi.
GASSAL DİZİSİ KONUSU
Otuzlu yaşlarında bir gassal olan Baki, toplumdan kendini soyutlamaktan memnun ve içine kapanık bir adamdır. Ancak ölümle yüz yüze gelmesiyle aklına rahatsız edici bir soru takılır: Öldükten sonra naaşını kim yıkayacaktır? Bu farkındalık bir dizi mizahi serüvenin kapısını aralar.