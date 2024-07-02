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        Haberler Magazin Gazi Koşusu'nu ünlüler de izledi - Magazin haberleri

        Gazi Koşusu'nu ünlüler de izledi

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisi Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. Yarışı, çok sayıda ünlü isim de tribünden takip etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 09:58 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:38
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        Bu yıl 98'incisi düzenlenen Gazi Koşusu'nu Akın Sözen’in jokeyliğini yaptığı 'Dragon Flame' adlı safkan 2:28:36’lık derecesiyle kazandı.

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        Tarihi yarışta, 2’nciliği Zızka, 3’üncülüğü Borrego elde ederken, yarışı Son of Cooger isimli safkan 4’üncü sırada tamamladı.

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        Gazi Koşusu'nu ünlüler de tribünden takip etti.

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        Oyuncu Burcu Kıratlı da o isimler arasındaydı.

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        Tribünden esprili bir paylaşımda da bulunan Burcu Kıratlı, bu fotoğrafına; "Kuponum da tamam" notunu düştü.

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        Tuvana Türkay da Gazi Koşusu'nun heyecanını tribünden yaşadı.

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        Şef Arda Türkmen, Gazi Koşusu'nu eşi Melodi Elbirliler ile izledi.

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        Ünlü çift, tribünde koşuyu izledikleri an poz verdi.

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        Tribündeki bir diğer ünlü isim de oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'ydu.

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        Merve Dizdar da Gazi Koşusu'nu izleyenler arasındaydı.

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        Merve Dizdar'e eşi Cihan Ayger de eşlik etti.

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        Aynı zamanda at yetiştiricisi olan Emre Karayel, eşi Gizem Demirci Karayel ile Gazi Koşusu'nun heyecanını yaşadı.

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        Yağmur Tanrısevsin de tribünden böyle poz verdi.

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        Ece Sükan da Gazi Koşusu'nu izleyenler arasındaydı.

        #Gazi Koşusu
        #Merve Dizdar
        #Burcu Kıratlı
        #ebru cündübeyoğl
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