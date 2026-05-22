Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 327 eser ilk defa görücüye çıkacak

Depremlerde hasar gören Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların ardından haziran ayında yeniden hizmete girecek müzede, Jeolojik, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Pers, Yunan, Roma, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait 327 eser ilk kez sergilenecek. Müzede ayrıca nesli tükenen Maraş Fili'ne ait iskeletler de görücüye çıkacak.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bazı bölümlerinde depremlerde orta hasar oluştuğunu anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzede güçlendirme çalışması yapıldığını, aynı zamanda yenilenen teşhir tanzim projesinin uygulandığını anlatan Çomak, haziran ayı içerisinde açılacak müzede 102 vitrinde yeni eserlerin de sergileneceğini ifade etti.

Çomak, şöyle konuştu:

"Müze içerisinde kronolojik sırasına göre birçok tarihi döneme ait eser bulunmakta. Toplam 3 bin 235 eser bulunuyor. Bu eserlerden 18'i müze bahçesinde yer alıyor. Yine bu eserlerden 52'si müze içi açık teşhir alanında bulunuyor. Müzede bulunan 327 eser ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. İlk defa sergilenecek eserler içerisinde Mithras kabartması da bulunuyor. Bu çok önemli bir eserimiz. Zeugma Antik Kenti'nde at meydanı olarak adlandırılan ve lejyon kampının yer aldığı askeri lejyon yerleşkesi içerisinde ise Mithras inancına dair şimdiye kadar bulunan tek arkeolojik veri. Mithras betimli sağlam korunabilen bir kabartmadır. Mermerden yapılmış, milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen önemli bir eserdir. Bunun dışında Karkamış Antik Kenti'nde 2017'de kazılarından çıkan pişmiş toprak matarası var. Bu da çok önemli. Bu eserin üzerinde emoji, gülümseme resmi var. Orta Tunç Çağı'na ait günümüzden yaklaşık 3 bin 700 yıl öncesine ait bir eser. Bu eseri müze içerisinde bulunan Karkamış Salonu'nda sergiliyoruz. Ziyaretçilerin de beğenisine sunulacak. "

SAVAŞLARDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ ARAÇ VE GEREÇLER DE SERGİLENECEK

Zeugma'da 4. İskit Lejyonu'nun olduğunu ve bu askeri lejyona ait özel eserlerin müzede sergilendiği vitrinlerin bulunduğunu dile getiren Çomak, "Askeri lejyonlara ait o dönemdeki askerlerin kullandığı miğfer, zırh gibi savaşlarda kullanılan çeşitli araç ve gereçler ile aletlerin bulunduğu Mithras kabartması ile beraber sergilendiği önemli bir vitrinimiz var. Bunlar ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunulacak" dedi.

Çomak, şu an müzede teşhir tanzim çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, tüm müzeseverleri yakın zamanda yapacakları açılışa beklediklerini kaydetti.