Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu.

STAT: Kalyon Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 1

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Jefferson, Ertuğrul, Recep, Figueiredo, Hamza Mendyl, Alexander Merkel, Kitsiou, Dicko

YEDEKLER: Mustafa, Pawel, Yusuf, Ulaş, İbrahim, Doğan, Furkan, Mirza, Kenan, Börven

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, Nkoudou, Kenan

YEDEKLER: Mert, Rıdvan, Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan, Mehmet, Larin, Necip, Güven, Teixeira

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

DEPLASMANDAKİ İKİ MAÇTA MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.