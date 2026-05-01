Gaziantep - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele sonrasında, Gaziantep - Beşiktaş maçının skoru sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Gaziantep - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte Gaziantep - Beşiktaş maç sonucu ve golleri...
Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele için geri sona erdi. Ligde çıktığı 31 karşılaşmada 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 56 puana ulaşan siyah-beyazlılar, haftaya 4. sırada giriyor. Ev sahibi ekip ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgiyle topladığı 37 puanla 10. basamakta yer alıyor. Futbolseverler şimdi karşılaşmanın sonucunu merak ediyor. Peki, Gaziantep - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Şurada Paylaş!
GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ BİTTİ?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Antep'de oynanan karşılaşma siyah beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Djalo ve 22. dakikada penaltıdan Asllani kaydetti.
Şurada Paylaş!
GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Gaziantep - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.