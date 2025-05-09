Gaziantep FK: 0 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Alanya'ya galibiyeti getiren golü 52. dakikada Andraz Sporar kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 80. dakikada Bruno Viana, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Gaziantep üst üste 4 maçını da kaybetti ve 42 puanda kaldı. 2 maç sonra kazanan Alanyaspor ise 38 puana yükseldi.
Ligin 36. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gaziantep FK ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.