MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada Markovic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Halil İbrahim'in şutu yan ağlarda kaldı.

16. dakikada sol kanatta rakiplerini çalımlayan Lobjanidze'nin tehlikeli ortasını savunma son anda kornere çeldi.

21. dakikada penaltı noktası üzerine atılan pasa dönerek vuruşunu yapan El Kaabi'nin şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

27. dakikada Lobjanidze'nin sol kanattan arka direğe ortasında topla buluşan El Kaabi'nin savunmadan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 0-1

38. dakikada Maxim'in rakiplerini çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topa Jevtovic'in vuruşu savunmadan döndü, dönen topu bir kez daha tamamlayan Jevtovic skoru eşitledi. 1-1

45. dakikada Ömürcan'ın sağ kanattan ortasına Furkan'ın yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

50. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ortasına Burak Bekaroğlu'nun yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

56. dakikada Ömürcan'ın sağ kanattan uzak direğe ortasına Markovic'in uzak köşeye uçarak kafa vuruşu ağlara gitti. 2-1

64. dakikada Bartuğ'un sağ kanattan savunma arkasına sarkarak kale önüne çevirdiği tehlikeli topu El Kaabi'den önce savunma uzaklaştırdı.

77. dakikada Furkan Soyalp'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Markovıc'in şutu kaleci Erce'nin sağından filelerle buluştu. 3-1

88. dakikada Figueiredo'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Merkel, rakiplerini çalımlayarak yaptığı yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1