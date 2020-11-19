Büyükekşi, kent protokolüyle internet üzerinden yapılan değerlendirme toplantısında, 2 sezondur Süper Lig'de yer aldıklarını ve şehrin marka değerini bu süreç içerisinde daha yukarıya taşımaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bu anlamda Kevin Mirallas transferinin dünya çapında konuşulduğunu ve marka bilinirliğinin artırıldığını belirten Büyükekşi, geçen sezon ligi 8. sırada tamamladıklarını, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) zirve yaptığı dönemde bile başarıdan taviz vermediklerini kaydetti.

Mehmet Büyükekşi, koronavirüsün birçok sektörü olumsuz etkilediğine, futbol camiasının da bunlardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Koronavirüs nedeniyle kulübümüz finansal sıkıntılar yaşıyor. Karşılaşmaların seyircisiz oynanması nedeniyle maç bileti ve kombine satışı olmuyor. Bu da önemli bir gelir kaybı. Yayın gelirlerinde de döviz kurundan baktığımızda önemli bir gerileme söz konusu. Kulüplerin önemli giderleri döviz üzerinden çünkü oyuncuların maaşları ve menajer giderleri döviz üzerinden. Şu an gelirler, döviz bazında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 40 aşağıda. Giderler ise döviz kurlarından dolayı arttı. Geçen sene gelir 18'e bölünürken bu sene 21'e bölünecek. Sponsorluk ve reklam gelirlerinde düşüş yaşandı. Bu da bizleri finansal anlamda büyük bir sıkıntıya soktu. Geçen seneye göre bu sene gelirde artış olmadı hatta döviz ödemeleri nedeniyle giderler artıyor."

Sıkıntıların giderilmesi için desteğe ihtiyaç duyduklarını aktaran Büyükekşi, "Finansal anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Gaziantep FK olarak hiçbir hedeften taviz verme niyetinde değiliz. Gerek ülkede gerekse yurt dışında adımızı daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz. İç piyasada ve ihracatta bize bu hedefler katkı sağlayacak. Bu adımları gerçekleştirebilmek için tüm şehrimizin her ferdinden destek bekliyoruz. Herkesten karınca kararınca destek vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, bugüne kadar şehrin önde gelenlerinin önemli katkılar sağladığını, bundan sonra da desteğin sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

KAYNAK İHTİYACI 130 MİLYON LİRA

Vali Davut Gül ise spor kulüplerinin şehre önemli kazanımlar sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim Süper Lig'de kalıp hedeflere ulaşmamız için kaynağa ihtiyaç var. Bu noktada Gaziantep FK, Süper Lig'de olsun mu olmasın mı, buna karar vermeliyiz. Bunu 100 kişiye sorsak hepsi 'evet' der. O yüzden hepimizin çaba göstermesi lazım. Şu an kulüpte paraya ihtiyaç var. Bu eskiden gelen bir borç değil. Bu para ihtiyacı, yönetimlerin kötü yönetimi değil, uluslararası konjonktürden dolayı döviz kuru ve pandemi nedeniyle gelirlerin azalması. Bunu aile bütçesi olarak düşünmek lazım. Gelirler azaldı, giderler arttı. 1-2 seneyi atlatmamız gerekir. Altyapıya ciddi yatırım yapıldı. Bunun meyvelerini de önümüzdeki günlerde alacağımızı düşünüyorum."

Gül, şu an kulübün 130 milyon lira kaynağa ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bugüne kadar kulübün menfaati için ellerinden geleni yaptıklarını, bundan sonraki süreçte de bu yönde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Toplantıda, kentteki iş insanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri de takıma destek sözü verdi.